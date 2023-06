Raouraoua, Zetchi, Belmadi, Belaïli…Les graves révélations de l’ex-ministre Bernaoui

L’ancien ministre de la jeunesse et des sports, Salim Raouf Bernaoui, a fait une grave révélation. Il raconte pour la première fois comment l’ancien président de la fédération algérienne de football, Mohamed Raouaraoua, voulait mettre fin aux fonctions de son successeur Kheireddine Zetchi et le sélectionneur national Djamel Belmadi.

Invité à une émission d’une chaine de télévision privée, l’ancien ministre de la jeunesse et des sports, Raouf Salim Bernaoui, fait grincer les dents. Il révèle pour la première fois comment l’ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua voulait mettre fin aux fonctions de son successeur Kheireddine Zetchi et le sélectionneur national Djamel Belmadi.

« On m’a demandé de changer la président de la fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi en l’occurrence, mais aussi le sélectionneur national Djamel Belmadi. Et ce, dès mon premier jour à la tête du ministère de la jeunesse et des sports ». Dira-t-il, d’emblée.

Mais après l’insistance de l’animateur, Bernaoui a fini par tout avouer. « C’est l’ancien président de la FAF Mohamed Raouraoua qui m’en a demandé ainsi. Mais je ne pouvais absolument le faire à quatre mois de la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte ».

Quand Benlamri et Belaïli ont failli ne pas jouer la CAN-2019

L’ancien premier responsable du secteur du sport en Algérie a jeté un pavé dans la marre. En effet, il a fait une autre grave révélation concernant les deux joueurs Djamel Benlamri et Youcef Belaïli.

« Avant la CAN-2019, le président de la FAF et le sélectionneur national (Zetchi et Belmadi, ndlr) m’avaient demandé s’il y a une possibilité de retenir Djamel Belmari et Youcef Belaïli en sélection. Et quand j’avais demandé pourquoi spécialement ces deux joueurs, ils m’avaient dis qu’ils (Benlamri et Belaïli) étaient bannis de la sélection nationale ». A-t-il révélé.

« De mon côté, j’avais donné carte blanche à Zetchi et Belmadi pour convoquer les joueurs qu’ils voulaient (…) Benlmari et Belaïli avaient fait un très bon tournoi et étaient les grands artisans de la consécration des Verts en Egypte. Tant mieux ! ». A-t-il ajouté.