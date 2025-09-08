Raounak Zani, 1ʳᵉ au bac 2025, s’envole vers le Royaume-Uni pour étudier l’IA

À seulement dix-huit ans, Raounak Zani est déjà devenue un symbole de réussite et d’excellence. Cette jeune lycéenne algérienne a décroché la première place au baccalauréat national 2025, une performance exceptionnelle qui a suscité l’admiration bien au-delà des frontières du pays. Lundi, l’ambassade du Royaume-Uni à Alger a tenu à lui rendre hommage lors d’une réception en son honneur.

Accueillie chaleureusement par James Downer, ambassadeur de Sa Majesté au Royaume-Uni, Raounak a été félicitée pour son parcours exemplaire. Le diplomate britannique a salué son travail, sa détermination et son ambition, soulignant que cette réussite illustre le potentiel immense de la jeunesse algérienne. Souriante mais émue, Raounak s’est dite « fière de représenter son pays » à l’international, tout en affirmant que son succès « est aussi celui de ses enseignants, de ses camarades et de sa famille ».

Raounak Zani, première au bac 2025, honorée par l’ambassade britannique

Grâce au NCUK Algeria International Study Centre, la jeune lauréate se prépare désormais à rejoindre l’Université Aston, au Royaume-Uni, où elle entamera des études supérieures en intelligence artificielle. Un domaine d’avenir qui attire de plus en plus de jeunes talents algériens, avides de contribuer à l’innovation scientifique et technologique.

En reconnaissance de ses résultats remarquables, le British Council Algérie a également offert à Raounak un test IELTS gratuit. Cet examen, considéré comme la référence mondiale pour la maîtrise de l’anglais, constitue une passerelle incontournable vers les meilleures universités du monde.

« L’IELTS ouvre des portes et crée des opportunités uniques », a rappelé l’institution culturelle britannique, qui accompagne depuis des années les étudiants algériens dans leurs projets internationaux.

Du bac au Royaume-Uni : le parcours inspirant de Raounak Zani

L’histoire de Raounak n’est pas seulement celle d’une réussite individuelle. Elle illustre un phénomène plus large : l’excellence de nombreux étudiants algériens, dont le talent s’exporte désormais dans les plus grandes universités du monde.

Chaque année, des lauréats du bac brillent par leurs résultats et décrochent des bourses ou des opportunités académiques à l’étranger. Leur ambition témoigne de la vitalité d’une jeunesse qui, malgré les difficultés, continue de croire en la valeur de l’éducation comme moteur d’ascension sociale et de développement national.

Alors que Raounak s’apprête à quitter Alger pour Birmingham, là où se trouve l’Université Aston, elle emporte avec elle les espoirs d’une génération. Une génération qui rêve d’inventer, de créer et de contribuer à un monde en pleine mutation. « L’intelligence artificielle n’est pas seulement une technologie, c’est un avenir à construire », confiait-elle avec détermination.

Raounak incarne ainsi la promesse d’une Algérie qui croit en sa jeunesse. En la célébrant, c’est tout un pays qui salue le talent, la persévérance et l’audace de ses étudiants.