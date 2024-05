Raoui Beji nommé nouveau Président-Directeur Général de Fiat El Djazair

Alger, 31 mai 2024 – Stellantis, acteur majeur de l’industrie automobile en Afrique et au Moyen-Orient, annonce un changement de son équipe de direction en Algérie pour continuer le développement de la filière automobile algérienne.

À compter du 1er juin, Raoui Beji est nommé nouveau Président-Directeur Général de Fiat El Djazair, succédant à Hakim Boutehra. Ce dernier, après avoir orchestré pendant près de 4 ans le retour réussi de la marque Fiat en Algérie et la concrétisation de son projet industriel à Tafraoui, vient d’être appelé à de nouvelles responsabilités au sein de Stellantis.

« Je souhaite commencer par remercier Hakim Boutehra pour son engagement qui a fait du lancement des activités commerciales et industrielles de Fiat en Algérie une réussite », a déclaré Samir Cherfan, Vice-Président Exécutif en charge des Opérations Stellantis en Afrique et au Moyen-Orient.

« Je compte sur Raoui Beji, qui, grâce à son expérience, continuera à concrétiser l’engagement du groupe Stellantis à soutenir les autorités algériennes dans le développement d’un écosystème automobile intégré et à apporter de la valeur ajoutée à ce grand pays, nos clients, nos employés et nos partenaires. Nous poursuivons le développement de nos capacités industrielles à l’usine de Tafraoui, tout en accélérant l’intégration locale par la création d’un tissu de fournisseurs sur le territoire algérien ».

Raoui Beji : une expertise solide pour des projets ambitieux

Raoui Beji cumule plus de 15 ans d’expérience dans des positions de finance et d’ingénierie au sein du Groupe. Il a rejoint Stellantis Afrique et Moyen-Orient en qualité de Vice-Président Pièces et Services en 2022. Son expertise dans le domaine de la sous-traitance automobile, les lancements industriels et les services sera un élément clé dans la poursuite des projets industriels et commerciaux de Fiat El Djazair.

Cette nomination intervient à un moment crucial pour Fiat en Algérie. Le marché automobile algérien est en pleine expansion, et la marque Fiat, sous la direction de Hakim Boutehra, a su s’y implanter avec succès. La mission de Raoui Beji sera donc de poursuivre cette dynamique positive, en mettant l’accent sur l’innovation, la qualité et la satisfaction client.

« La continuité et l’évolution sont essentielles pour nous », souligne Samir Cherfan. « Raoui Beji possède non seulement une connaissance approfondie de l’industrie automobile, mais également une vision stratégique qui correspond parfaitement aux objectifs de Stellantis en Algérie ».

Le développement de l’usine de Tafraoui

L’usine de Tafraoui est un projet phare pour Stellantis en Algérie. Cette usine est destinée à devenir un centre névralgique pour la production de véhicules Fiat dans la région. Sous la direction de Raoui Beji, l’usine de Tafraoui continuera d’accroître ses capacités de production tout en augmentant l’intégration locale.

La création d’un réseau de fournisseurs locaux est une priorité pour Stellantis. Cela permettra non seulement de réduire les coûts et les délais de production, mais aussi de stimuler l’économie locale en créant des emplois et en transférant des compétences.

Un avenir prometteur pour Fiat El Djazair

Avec cette nouvelle direction, Fiat El Djazair se prépare à renforcer sa position sur le marché algérien et à explorer de nouvelles opportunités de croissance. Raoui Beji, grâce à son parcours et ses compétences, est bien placé pour mener la marque vers un avenir prometteur.

« Nous avons une feuille de route claire et ambitieuse pour Fiat en Algérie », a affirmé Raoui Beji lors de sa nomination. « Je suis honoré de prendre cette responsabilité et je suis déterminé à poursuivre le travail exceptionnel réalisé par Hakim Boutehra. Notre objectif est de continuer à offrir des produits de qualité à nos clients et à contribuer activement au développement économique du pays ».

En somme, la nomination de Raoui Beji marque une étape importante pour Fiat El Djazair et pour l’industrie automobile en Algérie. Avec une direction expérimentée et une stratégie claire, Fiat est bien positionnée pour continuer à prospérer et à contribuer au développement économique du pays.