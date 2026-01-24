Randonneurs égarés sous la neige : l’État impose 3 nouvelles obligations

Face à la multiplication des incidents et des disparitions en zone montagneuse, les autorités durcissent le ton. La Conservation des forêts et la Protection civile appellent les associations et les randonneurs à une coordination stricte avant toute sortie en période de neige.

Le danger blanc plane sur les sommets de l’Aurès et de l’Atlas blidéen. Suite à plusieurs cas récents de randonneurs égarés, la Conservation des forêts de la wilaya de Batna a émis une mise en garde urgente à l’attention des associations de tourisme de montagne et des amateurs d’aventures en plein air. En cause : l’organisation de sorties durant les chutes de neige sans autorisation préalable ni coordination avec les services forestiers ou la Gendarmerie nationale.

Dans un communiqué officiel, l’administration forestière souligne que ces pratiques constituent une menace directe pour la vie des participants. Les conditions climatiques extrêmes transforment les sentiers forestiers en pièges de glace, augmentant les risques de glissades sur des pentes abruptes et de chutes dans des ravins, sans oublier les menaces d’avalanches ou d’éboulements.

Algérie : Alerte sur les randonnées hivernales non autorisées

Le risque est d’autant plus grand que la couverture réseau (téléphonie mobile) est quasi inexistante dans ces zones reculées. « L’absence de signal rend toute demande de secours impossible en cas d’accident ou d’égarement », précise le communiqué.

Les autorités rappellent que plusieurs expéditions non déclarées ont récemment viré au drame, nécessitant des interventions d’urgence complexes. Ces opérations de sauvetage, menées dans des conditions météo exécrables, mettent également en péril la vie des secouristes.

Derniers incidents en date :

À Batna : Les unités de la Protection civile sont intervenues sur les hauteurs du mont Condorsi pour secourir quatre jeunes égarés. L’un d’eux, blessé à la jambe, a été évacué vers l’hôpital dans un état stable.

À Blida : Une vaste opération de recherche est actuellement en cours dans la zone de Dhaya (Mouzaïa) pour retrouver trois jeunes disparus. Les équipes d'intervention en milieux périlleux sont engagées dans une course contre la montre face au froid glacial.

Randonnées hivernales : De nouvelles obligations pour les randonneurs

Pour prévenir ces risques, la Conservation des forêts impose désormais aux associations une déclaration préalable pour chaque sortie. Ce document doit impérativement préciser :

L’itinéraire exact emprunté. Le nombre précis de participants. L’heure de départ et l’heure prévue de retour.

Le respect des consignes des agents forestiers et des services de sécurité est désormais une condition sine qua non pour l’accès aux massifs. L’objectif est clair : permettre une intervention rapide et ciblée en cas d’imprévu et garantir la sécurité de tous dans un environnement devenu hostile par la force des éléments.