Ramy Bensebaini : blessure et fin de saison pour l’international Algérien

Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur du Borussia Dortmund a confirmé que Ramy Bensebaini souffre d’une blessure au ligament interne du genou.

Une nouvelle qui a pris tout le monde de court, tant le joueur.

Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les fans. Il est peu probable que Bensebaini rejoue cette saison.

La rééducation et la récupération seront longues, mais le joueur reste déterminé à revenir plus fort.

🔵 À LIRE AUSSI : « Le stade 5 juillet me fait rappeler le San Siro de Milan », Vladimir Petkovic



Sur Twitter, Bensebaini a exprimé sa déception face au diagnostic. Mais sa détermination est inébranlable : « Absolument vidé du diagnostic que j’ai reçu l’autre jour – mais c’est le football, il faut se relever !

Merci à tous pour vos aimables messages et paroles. Je vais travailler dur pour me remettre sur la bonne voie cet été !

Je soutiendrai les gars dans la réalisation de nos objectifs ! » a-t-il déclaré

Absolutely gutted about the diagnosis I received the other day – but that’s football, you have to get back up again!

Thank you all for your kind messages and words – I will work hard to get back on track in summer!

I‘ll be supporting the guys in achieving our goals! 🙏🏼 pic.twitter.com/crEV5iAqJ3

— Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) March 29, 2024