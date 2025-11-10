Ramy Bensebaïni sacré Fennec d’Or 2025 à Paris

La grande famille du football algérien s’est donnée rendez-vous dimanche soir à Paris pour la cérémonie du Fennec d’Or 2025, organisée par La Gazette du Fennec.

Une soirée riche en émotions, marquée par la présence de nombreuses stars et la consécration de plusieurs talents du football national et de la diaspora.

Ramy Bensebaïni emporte le Fennec d’Or 2025

Enfin, l’attente est terminée ! Le trophée du Fennec d’Or 2025, récompensant le meilleur joueur algérien de la saison, a été attribué à Ramy Bensebaini. L’enfant de Constantine succède donc à Mohamed Amine Amoura, lauréat de la précédente édition.

Auteur d’une saison remarquable avec le Borussia Dortmund, le joueur s’est distingué par sa force défensive, ainsi que son état d’esprit de leader.

Ainsi, son sacre vient couronner une année pleine, tant en club qu’en équipe nationale.

« Je suis très heureux et très ému, j’ai tout donné pour être dans le haut niveau, et aujourd’hui, je suis fier de ce que j’ai accompli », a déclaré le nouveau Fennec d’Or après avoir reçu son trophée sur la scène parisienne.

Les autres lauréats de la soirée

La cérémonie a également récompensé les meilleurs acteurs du football algérien dans plusieurs catégories :

Meilleur espoir (U21) : Ibrahil Maza pour sa progression fulgurante et son impact sur la scène internationale, notamment en Bundesliga.

Meilleur entraîneur : Farid Benstiti salué pour son travail exceptionnel et sa réussite cette saison avec la selction nationale féminine, qui est notamment qualifiée à la prochaine coupe d’Afrique des nations.

Meilleure joueuse : Ghoutia Karchouni , symbole du développement du football féminin algérien.

Une soirée de prestige, entre sport et culture

Animée par La Gazette du Fennec, la soirée a réuni une pléiade de personnalités du sport et de la scène artistique, dont Rabah Saâdane, Soolking, Fianso, et d’autres figures venues célébrer le talent algérien.

Entre trophées, prestations musicales et hommages, le public présent a vibré au rythme des exploits des Fennecs.

L’ambiance était à la fois festive et chargée d’émotion, avec un mot d’ordre partagé : la fierté d’être algérien 🇩🇿.