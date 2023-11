Ramtane Lamamra nommé envoyé personnel du SG de l’ONU au Soudan

L’ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a été chargé d’une nouvelle mission par le secrétaire général des Nations Unis.

En effet, Antonio Gueterres, SG de l’ONU, a annoncé la nomination de Ramtane Lamamra en qualité d’envoyé spécial de l’ONU pour le Soudan. Une mission qui s’inscrit dans les efforts de l’organisation qui siège à New York pour la Paix au Soudan.

Le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU au Sudan, Ramtane Lamamra, succèdera au politologue allemand, Volker Perthes, qui a présenté sa démission après quelques mois de la déclaration du gouvernement soudanais « Parthes n’est pas la bienvenue au Soudan », l’accusant d’être à l’origine « des tensions entre l’armée et les troupes paramilitaires ».

Faisant peau neuve, les Nations Unies tenteront de se rattraper en chargeant le diplomate chevronné, Ramtane Lamamra, de la mission de l’envoyé personnel de Gueterres au Soudan.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين السيد رمطان لعمامرة (من الجزائر) مبعوثا شخصيا له إلى #السودان. pic.twitter.com/LOSBQLKmjd — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 17, 2023

Lamamra pour mettre un terme au conflit soudanais

Dans un courrier adressé au Conseil de sécurité de l’ONU, le Soudan a réclamé, jeudi dernier, la fin « immédiate » de la mission politique des Nations unies dans le pays, Minuats.

Selon Al-Harith Idriss Al-Harith, l’ambassadeur du Soudan à l’ONU, la Mission intégrée des Nations unies pour l’assistance à la transition au Soudan « ne répond plus aux besoins et priorités » de son pays.

Avec la nomination de Lamamra, ancien ministre des Affaires étrangères et ambassadeur de l’Algérie auprès des Nations Unies de 1993 à 1996, envoyé de l’ONU au Libéria entre 2003 et 2007 entre autres, les Nations Unies misent sur sa renommée et son expérience pour mettre un terme à ce conflit qui a fait plus de 6.000 morts parmi les civils et a pour conséquence le déplacement de 7.1 millions personnes selon un rapport de l’ONU.

LIRE AUSSI : La marque japonaise Suzuki bientôt de retour en Algérie