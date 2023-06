Ramiz Zerrouki officialise sa venue à Feyenoord Rotterdam

C’est officiel. Ramiz Zerrouki est nouveau joueur de Feyenoord Rotterdam. Le milieu de terrain international a officialisé sa venue cet après-midi, en signant un contrat de quatre ans.

L’avenir de Ramiz Zerrouki a été scellé il y a quelques semaines. Son désormais ex-club Twente a accepté de lui accorder un bon de sortie vers Feyenoord Rotterdam. Mais ce n’est que cet après-midi qu’il a passé à l’action, c’est-à-dire signer son contrat et officialiser ainsi sa venue.

En effet, le milieu de terrain de la sélection national s’est engagé pour quatre ans. Il est lié avec son nouveau club jusqu’en 2027.

En accordant une déclaration après la signature du contrat, le joueur se dit content de rejoindre Feyenoord mais aussi hâte de jouer son premier match avec sa nouvelle équipe.

« Je suis heureux et fier que le moment soit enfin arrivé. Feyenoord est un grand club aux Pays-Bas. Je veux m’épanouir ici en tant que personne et en tant que footballeur et vivre de beaux moments. J’ai hâte de faire mes débuts avec ma nouvelle équipe ». A-t-il déclaré.

En rejoignant le championnat de l’Eredivisie 2022/2023, Zerrouki (25 ans) va franchir un autre cap dans sa carrière. Mieux, il aura l’opportunité de disputer la Ligue des Champions UEFA lors du prochain exercice.