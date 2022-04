Ramadan: Tamanrasset perpétue les traditions d’El Hessa et de la Gaâda

Fidèle à ses traditions ancestrales, la population de Tamanrasset renoue chaque Ramadan avec les longues veillées conviviales en famille ou entre amis autour de plats locaux et de tables de thé.

Tamanrasset (du berbère Tamenɣast), autrefois Fort Laperrine, est une wilaya du Sud algérien située à 1 900 km d’Alger et à environ 400 km de la frontière malienne. C’est la capitale des Touaregs.

El Hessa ou le « Zimbo »

Parmi les coutumes qui reprennent vie lorsque débute le mois sacré du Ramadan, on retrouve la réunion familiale autour du mets traditionnel El Hessa (ou le « zimbo »). C’est un plat à base de semoule et de viande séchée assaisonnée d’un assortiment d’épices « spécial Ramadan » que les femmes préparent avec grand soin. Le résultat est un repas savoureux à s’en lécher les doigts.

Tablet el tey ou la « Gaâda »

Le Ramadan représente aussi l’occasion pour les Sahraouis de renouer avec la séculaire Tablet el tey (table de thé).

Pour apprécier ce moment en famille ou entre amis, peu de choses suffisent : un réchaud, du charbon, des ustensiles de fortune, et quelques modestes ingrédients (thé, sucre et menthe). Le cérémonial consiste à servir à chacun des hôtes, au fil de la soirée trois verres de thé à la menthe. Afin de ramener une dose supplémentaire de douceur, on garnit la table de délicieux gâteaux traditionnels enrichis par quelques pâtisseries modernes.

Ces Gaâda (assemblées conviviales), organisées dans les cours des maisons ou sur les terrasses, sont agrémentées d’histoires que les anciens narrent avec passion aux jeunes et aux enfants. Ils vont puiser aux fins fonds de leurs souvenirs des récits qui racontent la bravoure des aïeux, perpétuant ainsi le lien générationnel.

La femme garante de l’ambiance

La femme de l’Haggar ne ménage aucun effort pour réserver au mois sacré l’accueil qu’il mérite. Afin d’aménager la maison à la réception de ses invités, voisins ou proches parents, elle l’orne de tapis de sol bariolés et la parfume d’agréables encens traditionnels. C’est ainsi qu’elle crée cette ambiance typique qui égaye les soirées du Ramadan.

Assurément, la revivification des anciennes coutumes, le maintien des us locaux hérités des ancêtres constituent un excellent moyen de consolidation des liens sociaux.