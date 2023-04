Ramadan : quelle sanction en modifiant d’activité commerciale sans autorisation ?

Ces dernières années, le phénomène des commerçants modifiant leur activité commerciale pendant le mois de Ramadan sans obtenir d’autorisation ou de licence s’est propagé, nombre d’entre eux convertissant leurs magasins à la vente des gâteaux et boissons pour ce mois de jeune. En effet, de nombreux commerçants sachant que l’activité qu’ils pratiquent le long de l’année, n’est pas du tout lucrative durant le mois sacré, ce qui les pousse donc à la modification de leur activité commerciale sans autorisation au préalable.

C’est dans ce contexte que le secrétaire national de l’Union générale des commerçants et artisans algériens, Issam Bedrissi, a confirmé que le changement et l’exercice d’une activité commerciale en dehors de l’activité autorisée par registre du commerce expose son propriétaire à des poursuites judiciaires et à des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture du magasin.

Bedrissi a expliqué, aujourd’hui, mardi, dans une déclaration à la radio algérienne que la peine peut aller jusqu’à l’emprisonnement conformément à la loi 03-09 relative aux pratiques commerciales, qui stipule que tout changement sans licence, que ce soit au mois de Ramadan ou en dehors de celui-ci, est punissable par la loi.

De « Roi de la Loubia » à « Roi du Bourek » durant le mois de Ramadan

« Le roi de la loubia » , se reconvertit en roi du Bourek pour ce mois sacré. Le propriétaire, Karim, a pris la parole face aux caméras du média « El Khabar », afin d’expliquer cet aménagement.

Ramadan 2023 : « Le Roi de la Loubia » à Alger se reconvertit en « Roi du bourek »

Ce dernier montre l’étendue des produits et explique qu’il propose différentes formules allant de 100 DA à 250DA. Il ajoute qu’un stand entier est dédié aux spécialités au poisson rappelant que le reste de l’année, il ne propose que de la Loubia, des sardines et de la salade de poivrons mais qu’il se reconvertit pendant le mois de ramadan, afin de proposer des Bourek avec son employé, Hamid, qui l’accompagne depuis 20 ans et Mohamed.

A cela, Karim ajoute que sa clientèle répond présente, notamment les étrangers et les ambassades ainsi que les célébrités. Son Bourek, connu de tous est assez spécial selon lui de par la diversité du choix de garniture qu’il met à disposition des acheteurs, leur offrant ainsi la possibilité de gouter à de nouvelles saveurs, qui changent du bourek traditionnel à la viande hachée.

Pour conclure, il explique qu’il met aussi un point d’honneur sur la propreté, expliquant que l’ensemble des préparations se font dans l’enceinte du restaurant, le matin même à partir de 8 heures.