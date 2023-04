Ramadan pour les joueurs en France : Samir Nasri pousse un coup de gueule

L’ex-international français, Samir Nasri, lance un coup de gueule à propos du jeûne des footballeurs de confession musulmane en Europe, en France en particulier. Il se dit agacé et parle d’un problème de société là où il ne devrait pas y en avoir.

Le mois de Ramadan tire à sa fin. Mais le problème du jeûne des footballeurs de confession musulmane continue à susciter la polémique, notamment en France. L’ex-milieu de terrain de l’équipe de France et d’origine algérienne, Samir Nasri, lance un coup de gueule à propos de cette polémique.

« Pourquoi les entraineurs devraient savoir si les joueurs font le Ramadan ? A mon époque, on ne me posait pas la question de savoir « fais-tu le Ramadan ou non ? ». Dira-t-il d’emblée, dans l’émission « Canal Football Club ».

Pour Nasri, la France est un « pays laïque ». Et que « La religion doit rester dans le sphère privé ». A-t-il ajouté.

L’ex-milieu de terrain de l’OM et de Manchester City ne s’est pas arrêté là. Il ajoute : « Est-ce que l’entraineur va voir les catholiques en leur demandant s’ils font le carême ? Pourquoi cette question du Ramadan ne se posait pas il y a 20 ans ? Cette question ne doit pas exister. Tu sais que c’est la période du Ramadan, tu sais à peu près quels sont les joueurs de ton équipe qui sont musulmans. Tu regardes les matchs, si le joueur est moins performant, tu le fais sortir, c’est tout. Pourquoi tu vas lui demander s’il fait le Ramadan ? Parce qu’il fait le ramadan, tu vas le regarder d’un œil différent ? Ça ne doit pas exister de demander à ses joueurs de ne pas jeûner ».

« Benzema est le meilleur quand il est sous Ramadan »

Samir Nasri donne un bon exemple du joueur qui jeûne le jour du match mais qui fournit une bonne performance. Il s’agit, en effet, de son ex-coéquipier en Equipe de France Karim Benzema.

« Karim Benzema, c’est le meilleur quand il est sous Ramadan. On en parle aussi de ça ? Chacun son ressenti. Des joueurs sont portés par leur foi aussi, ça, tu ne peux pas savoir. Certains mangent des McDo et mettent des triplés, il n’y a aucune logique ». A-t-il conclut.

