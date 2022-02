Ramadan : le ministère du commerce rassure les citoyens

L’Algérie connaissant une hausse des prix considérable que ce soit en denrées alimentaires ou en matière première, le citoyen se retrouve dans une impasse vis à vis de sa consommation vu son pouvoir d’achat assez moindre.

De ce fait, le directeur de l’organisation des marchés, des activités commerciales et des professions réglementées au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed Mokrani, a tenu à rassurer les algériens en affirmant une abondance des denrées alimentaires de grande consommation.

De grandes quantités seraient disponibles ce qui assurerait des prix raisonnables et éviterait donc toute fluctuation de l’approvisionnement des marchés durant le mois de ramadan.

Dans une interview accordée à l’agence de presse algérienne, Mokrani a affirmé qu’un comité ministériel travaille actuellement afin d’assurer la disponibilité de tous les biens de consommation en quantités suffisantes et à des prix « raisonnables ».

Des stocks déjà mis en place

Le directeur a d’ailleurs tenu à souligner le fait que ce même comité a mis en place des stocks « importants » de divers produits alimentaires, suffisants jusqu’au mois de juin, ce qui assure donc un approvisionnement du marché pendant le Ramadan.

Afin d’apporter plus de précisions, Ahmed Mokrani révèle que la quantité de lait disponible auprès de l’ Office National Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers équivaut à 105 000 tonnes tandis que que les stocks de blé dur sont estimés à 9 412 604 quintaux, les stocks de blé tendre à 21 159 224 quintaux, ceux de sucre brut (la matière première) a 307 272 tonnes et enfin les stocks de sucre blanc a 643 tonnes.

De plus, 155 moulins de blé tendre et 428 moulins de semoule sont mis en place afin d’approvisionner quotidiennement le marché en farines et semoules , avec néanmoins l’éventualité d’un recours à l’importation dans le cas d’une hausse de la demande.

Enfin, le ministère du commerce, en coordination avec le ministère de l’agriculture d’engage à stocker 100 000 tonnes de pommes de terre destinées à la consommation en prévision du Ramadan et ce afin d’éviter toute spéculation.