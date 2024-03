Ramadan et Aid El-Fitr 2024 : soldes autorisés par le ministère du Commerce

Le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a récemment annoncé une nouvelle mesure concernant les ventes en soldes et les ventes promotionnelles en Algérie. Cette décision, dévoilée dans un communiqué officiel dimanche dernier, ouvre la voie à une période d’activité commerciale spéciale durant le mois de Ramadan et l’Aid El-Fitr, couvrant toutes les wilayas du pays.

Le communiqué du ministère a spécifié que tous les commerces, quel que soit le type de produits qu’ils proposent, sont désormais autorisés à mener des ventes en soldes et des ventes promotionnelles pendant le mois de Ramadan et l’Aid El-Fitr de l’an 1445 de l’hégire, correspondant à l’année 2024. Cette décision s’inscrit dans le cadre du décret exécutif 06-215 du 18 juin 2006, récemment amendé et complété, qui établit les conditions et modalités pour ces types de ventes.

Cette prolongation des périodes de ventes en soldes pendant des moments clés comme le mois de Ramadan et les fêtes religieuses répond à un besoin pratique et légal. En effet, elle est en stricte conformité avec les dispositions de l’article 3 dudit décret exécutif.

Le ministère a également lancé un appel aux agents économiques pour qu’ils saisissent cette opportunité. Intensifier ces ventes spéciales peut non seulement aider à promouvoir leurs activités, mais aussi à offrir des produits et services à des prix compétitifs, bénéficiant ainsi à un plus large éventail de consommateurs pendant ces périodes sacrées.

Simplification des procédures administratives

Afin de faciliter les démarches administratives pour les entreprises, une mesure exceptionnelle a été prise. Les agents économiques seront dispensés de la demande d’autorisation habituellement requise pour mener ces types de ventes. Cette disposition vise à encourager une plus grande participation des entreprises et à dynamiser le marché.

Cette annonce est accueillie avec enthousiasme par de nombreux commerçants et consommateurs à travers le pays. Elle est perçue comme une opportunité non seulement de stimuler les affaires, mais aussi de rendre les produits plus accessibles à un moment où la solidarité et le partage sont au cœur des préoccupations.