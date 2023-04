Ramadan en France : des distributions alimentaires gratuites à Angers pour les étudiants précaires

Les musulmans de France, dont les Algériens, ont passé cette année un mois sacré sous le fardeau de l’inflation. En effet, en 2023, les prix ont augmenté de 5 %, y compris dans l’alimentaire. Cette hausse a poussé certains membres de la communauté musulmane à passer à côté des festivités.

Les étudiants étrangers sont les plus impactés par cette inflation. Ils deviennent de plus en plus précaires. Avec cette inflation, la précarité étudiante touche des niveaux pire que pendant le confinement, même le retour des boulots étudiants n’aura pas suffi. Une situation qui se corse davantage, notamment chez les étudiants musulmans pendant ce mois sacré.

À Angers, une association se mobilise pour nourrir les étudiants les plus précaires

Face à cette précarité, les associations se mobilisent pour aider ces étudiants à surmonter cette situation. Parmi ces associations, COP1 qui s’organise pour permettre aux étudiants les plus précaires, âgés de mois de 26 ans, de se nourrir et de remplir leurs frigos.

Dans le cadre de ses activités, en 2022, cette association organisait des distributions alimentaires une fois tous les 15 jours. Cependant, avec la demande qui ne cesse d’augmenter, les bénévoles de COP1 ont décidé de se réorganiser et de proposer ces distributions alimentaires chaque jeudi.

Chaque semaine, l’association accueille 150 étudiants pour remplir leurs sacs avec des produits alimentaires et d’hygiène gratuitement.

Des distributions gratuites pour le Ramadan, mais aussi pour toute l’année

Pour réussir ses distributions, l’association COP1 met au service des bénéficiaires une vingtaine de jeunes bénévoles. Le jour de la distribution, on pourrait se croire au supermarché, mais ces étudiants n’ont pas à payer leurs courses. A la place, ces derniers sont appelés à laisser un petits mots pour l’association. Légumes, baguettes de pain, produits d’hygiène… chaque étudiant se sert selon son besoin.

De leurs côtés, pour trouver de quoi aider ses personnes dans le besoin, les bénévoles de COP1 tapent à toutes les portes. Ils lancent des appels de dons et récupèrent les produits non vendus des supérettes et des marchés. Les étudiants musulmans pourront se rendre dans les locaux de cette association pour trouver de l’aide durant ce mois sacré, mais les distributions alimentaires de COP1 durent toute l’année.

Chaque jeudi, COP1 organise ses distributions une semaine sur deux à la maison de quartier Angers centre, 12, rue Thiers. Mais aussi, l’autre semaine, à Angers connectée jeunesse, 12, place Louis-Imbach. Et ce, de 18 h à 20 h.

