Ramadan en Algérie : iftar en bord de mer, à qui profite cette tendance ?

Les agences de tourisme et les organisations de jeunesse ont adapté, au cours de ce mois sacré de Ramadan, leurs offres pour attirer l’attention de la clientèle. Des iftars en famille au bord de la plage est une offre qu’a su convaincre les Algériens qui cherchent à profiter de l’atmosphère de ce mois béni tout en passant du temps en famille ou entre amis.

Les des prix raisonnables, d’après la majorité, de ces sorties ont contribué à leur succès. Comme exemple, une agence avait publié une annonce sur sa page Facebook pour organiser des sorties vers les plages de Skikda. Le un prix de sortie avait été fixé à 1 200 Da par personne.

La concurrence s’installe entre de nombreuses agences de voyages qui cherchent à attirer les clients avec les meilleures offres. Des iftars dans plages et des parcs, à des prix allant jusqu’à 2800 Da par personne.

Les plages populaires sont bien au rendez-vous comprennent l’Andalouse à Oran, Sidi Majdoub à Mostaganem, ainsi que Skikda, Jijel et Tipaza. Des tables décorées offrant une ambiance conviviale en plus des activités récréatives pour les enfants, attirent de plus en plus de personnes. Des appartements à louer avec vue sur la mer pour l’iftar figurent parmi les offres de certaines agences.

Un iftar géant à Alger centre

Le vendredi 7 avril 2023, plus de 2000 personnes se sont rassemblées à la Place Audin pour un Iftar collectif organisé par la commune d’Alger centre.

Dans le cadre du programme culturel et de solidarité pour le mois sacré de Ramadan, la présidente de la commune d’Alger Centre, Mahdia Benghalia, avait exprimé sa satisfaction face à la réussite de l’événement.

Après plusieurs années d’interruption à cause de la pandémie de Covid-19, l’événement a été organisé avec la participation des travailleurs de la commune, des habitants et des acteurs de la société civile. Cette initiative vise à promouvoir les valeurs de solidarité au sein de la société algérienne.