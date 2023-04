Ramadan – bénévolat en Algérie : les jeunes plus impliqués

Des jeunes bénévoles algériens, dont des étudiants, ont décidé de donner une belle image de la solidarité durant le mois de Ramadan en se rendant dans des zones défavorisées et dans le désert pour distribuer des aides alimentaires.

Ces bénévoles, parmi lesquels figurent Abdelkader, Naila, Sofiane, Ryan et d’autres, âgés de moins de 26 ans, ont décidé de défier la chaleur des montagnes et des forêts de Tizi Ouzou et de Béjaïa pendant les feux de forêt de l’été dernier, afin d’aider les pauvres de la wilaya d’El Bayadh et d’autres wilayas intérieures et semi-désertiques.

Abdelkader, bénévole depuis deux ans dans l’association « Sidra », a choisi le bénévolat pour aider ceux qui souffrent et pour aider les familles nécessiteuses. Il a déclaré que la distribution d’aides alimentaires aux victimes des feux de Tizi Ouzou, Béjaïa et El Tarf pendant l’été dernier l’a rendu heureux et l’a fait oublier ses soucis.

De son côté, Naila, étudiante universitaire et présidente de l’association « Nass El Casbah », a déclaré que son expérience dans les actions bénévoles, y compris la distribution d’aides alimentaires aux familles pauvres et aux personnes touchées par les inondations et les incendies dans différentes wilayas d’Algérie et dans le désert, lui a appris que le meilleur sentiment est celui qui vient lorsqu’une personne sourit en recevant de l’aide.

Un bachelier de 17 ans parle de ce que lui rapporte le bénévolat

Par ailleurs, Mohamed lycéen de 17 ans préparant son baccalauréat, pense que le bénévolat est une façon d’améliorer le bien-être mental, de renforcer l’esprit d’équipe, de comprendre les conditions des autres et d’interagir avec différentes couches de la société.

De son coté, Ryan bénévole depuis deux ans , a déclaré que lorsqu’il rencontre des familles impatientes de recevoir de l’aide, notamment dans le désert, il se sent heureux et chanceux d’avoir l’opportunité de faire du bénévolat.

Alors que, Sofiane un jeune homme de 20 ans, qui vient de Bordj El Bahri à Alger et se rend au siège de l’association « Sidra » pour aider à préparer les aides alimentaires, a déclaré que le bénévolat coule dans ses veines et qu’il considère cela comme une injection d’espoir et de bonheur qui ne peut être obtenue qu’en aidant les autres.

Pour conclure, Nassim Filali président de l’association « Sidra », a déclaré que le programme d’aide alimentaire pour les familles dans le besoin, auquel participent des dizaines de jeunes bénévoles, a été lancé le 5 juillet 2013, à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. Expliquant, que des jeunes bénévoles collectent des denrées alimentaires auprès d’entreprises économiques et de bienfaiteurs pour les distribuer aux familles les plus nécessiteuses dans différentes régions.

