Ramadan 2027 en France : la date du début du jeûne dévoilée

À moins de trois mois du mois sacré, la communauté musulmane de France a les yeux tournés vers le calendrier hégirien. Alors que les calculs astronomiques se précisent, un premier organisme musulman vient d’annoncer officiellement la date estimée du début du jeûne. Voici ce qu’il faut retenir.

En France, la fixation des dates du Ramadan fait débat au sein de la communauté musulmane. Deux approches s’opposent : la Grande Mosquée de Paris reste fidèle à la tradition de la Nuit du doute et à l’observation lunaire, tandis que des institutions comme le Conseil français du culte musulman (CFCM) privilégient les calculs astronomiques anticipés. Une divergence qui avait d’ailleurs conduit, l’année dernière, à l’annonce de deux dates distinctes.

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Le Conseil théologique musulman de France dévoile ses prévisions pour le Ramadan

En s’appuyant sur « les données scientifiques les plus précises », le Conseil théologique musulman de France prend de l’avance et dévoile dès à présent les dates fixées pour le Ramadan et l’Aïd el-Fitr.

Dans un communiqué rendu public le mardi 10 novembre, le Conseil précise que la conjonction de la nouvelle lune aura lieu « le samedi 29 Cha’bân 1448H – 6 février 2027 – à 15h56 GMT (16h56, heure de Paris) ».

Le Conseil précise ensuite que les conditions nécessaires à la vision du nouveau croissant de lune seront réunies à l’échelle mondiale « le lendemain, dimanche 30 Cha’bân (7 février), dès 10h17 heure de Paris ». Par conséquent, le premier jour du Ramadan est officiellement fixé au lundi 8 février.

Voici la date de l’Aïd El-fitr 2027

Concernant la date de l’Aïd el-Fitr, le Conseil indique que la nouvelle lune se produira « le lundi 29 Ramadan (8 mars 2027) à 10h30, heure de Paris ». L’observation du croissant de Chawwal étant envisageable dès le lendemain, l’organisme fixe le premier jour de l’Aïd el-Fitr au mardi 9 mars.

L’année dernière, l’annonce des dates du Ramadan avait une nouvelle fois mis en lumière les fractures méthodologiques au sein des instances musulmanes en France. Alors que les partisans du calcul astronomique avaient fixé le début du jeûne plusieurs jours à l’avance, la Grande Mosquée de Paris et ses fidèles de la tradition avaient attendu la Nuit du doute pour se prononcer.

Cette dualité avait débouché sur des annonces contradictoires, semant la confusion et l’incompréhension chez de nombreux fidèles quant au jour exact du début du mois sacré.

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