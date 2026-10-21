À moins de 4 mois du Ramadan 2027, la date du premier jour se précise

Quand débutera le Ramadan 2027 ? Selon les estimations astronomiques, le premier jour du mois béni est attendu le 8 février, tandis que l’Aïd el-Fitr devrait être célébré les 9 ou 10 mars, dans l’attente d’une annonce officielle.

Les musulmans du monde entier s’apprêtent à accueillir le mois de Ramadan 1448 de l’Hégire (2027 du calendrier grégorien).

Alors que les préparatifs spirituels et familiaux s’organisent de plus en plus tôt, les calculs astronomiques indiquent que le lundi 8 février 2027 marquera le premier jour de ce mois sacré, sous réserve de la confirmation officielle liée à l’observation de la nouvelle lune.

D’après les projections, l’Aïd el-Fitr devrait coïncider avec le mardi 9 mars 2027 si le mois de Ramadan compte 29 jours, ou le mercredi 10 mars dans l’éventualité où il en comporterait 30.

Quand commence le Ramadan 2027 ?

Le Centre astronomique international a indiqué que la conjonction centrale de la lune, marquant la naissance de la nouvelle lune, se produira le samedi 6 février 2027 à 15h56 (Temps universel).

Selon le calendrier hégirien mondial, fondé sur les critères de visibilité du croissant lunaire, le début du Ramadan devrait intervenir dans les zones orientales comme occidentales le lundi 8 février 2027.

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Ce système s’appuie sur des modélisations mathématiques et astronomiques rigoureuses pour anticiper l’apparition de l’orbe lunaire, s’affranchissant ainsi de l’observation visuelle immédiate.

Toutefois, le Centre rappelle que les institutions religieuses et les différents pays adoptent des critères hétérogènes pour valider l’entrée des mois lunaires, ce qui peut engendrer des décalages d’un État à l’autre.

La date de l’Aïd el-Fitr 2027

Les données astronomiques suggèrent que l’Aïd el-Fitr pour l’année 1448 H. tombera le mardi 9 mars 2027 si le mois de jeûne est incomplet, ou le lendemain, mercredi 10 mars, si le mois s’achève à trente jours.

Malgré la précision des outils scientifiques dans la cartographie des mouvements lunaires, la proclamation officielle des fêtes religieuses demeure subordonnée aux instances théologiques et aux comités d’observation nationaux de chaque pays.

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En attendant, les fidèles s’affairent déjà aux préparatifs matériels et spirituels, structurant leur quotidien pour accueillir au mieux ce mois de piété, de partage et de traditions culinaires.

L’État affine ses préparatifs à l’approche du mois sacré

Parallèlement au lancement de ce dispositif d’aide, les pouvoirs publics s’activent pour anticiper l’ensemble des besoins liés à cette période de forte consommation.

De l’approvisionnement des marchés en produits de première nécessité à la régulation des prix, en passant par le renforcement des contrôles sanitaires et commerciaux, l’État orchestre dès à présent ses préparatifs pour garantir la stabilité du marché et assurer aux ménages un mois de Ramadan dans les meilleures conditions.