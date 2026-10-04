1ᵉʳ jour du Ramadan 2027 : Ce que disent les calculs astronomiques

Les prévisions astronomiques ont révélé la date de l’avènement du mois de Ramadan pour l’année 1448 de l’Hégire, correspondant à l’année 2027 du calendrier grégorien.

Selon le Centre International d’Astronomie, le mois sacré devrait débuter sur le plan astronomique le lundi 8 février 2027 dans l’ensemble des pays arabes et musulmans.

De leur côté, les calculs de l’Institut national de recherche astronomique et géophysique d’Égypte confirment également cette date pour le premier jour du Ramadan 1448 AH.

Ramadan 2027 : Une date fixée au 8 février par les calculs scientifiques

Les données indiquent que le croissant de lune naîtra après la conjonction le samedi 6 février au soir. Le dimanche 7 février complétera ainsi le mois de Chaâbane, marquant le début officiel du jeûne sur le plan astronomique le jour suivant.

Cependant, malgré la haute précision des calculs astronomiques régissant les mouvements lunaires, l’annonce officielle du début du mois reste du ressort exclusif des autorités religieuses habilitées, à l’issue de l’observation visuelle de la lune.

🟢 A LIRE AUSSI : « 90 DA/kg » : l’État plafonne le prix de la pomme de terre

S’agissant des conditions d’observation, les cartes de visibilité établies par le Centre International d’Astronomie selon le critère d’Odeh montrent de fortes disparités régionales.

Dans les zones classées en rouge, la vision sera impossible en raison du coucher de la lune avant le soleil ou d’une conjonction postérieure au crépuscule.

Les conditions d’observation de la lune à travers le monde

L’observation nécessitera un télescope dans les zones bleues, tandis qu’elle pourra être tentée à l’œil nu dans les zones roses uniquement par des observateurs expérimentés et sous des conditions météorologiques optimales.

Seules les zones vertes offriront une visibilité nette du croissant à l’œil nu. Enfin, dans les zones non colorées, toute observation restera exclue malgré un coucher de lune postérieur à celui du soleil, la faible luminosité du croissant et sa proximité avec l’horizon rendant son repérage impossible.

🟢 A LIRE AUSSI : Raisin algérien à 0,99 € en France contre 450 DA : après la polémique, le commerçant s’explique

Ces cartes d’observation couvrent les régions situées entre les 60ᵉ parallèles nord et sud. Le Centre International d’Astronomie précise que ce calendrier repose sur des calculs scientifiques préalables sans attendre le constat physique sur le terrain, tout en rappelant que certains États appliquent des critères d’homologation différents.

Les résultats officiels des observations menées par les membres du Projet Islamique d’Observation des Croissants Lunaires (ICOP) seront publiés sur la plateforme du centre au fur et à mesure de leur confirmation.