Loth Bonatiro a affirmé que les calculs astronomiques permettent de déterminer avec précision et à l’avance les échéances lunaires, ouvrant ainsi la voie à l’établissement et à la publication d’un calendrier hégirien unifié bien avant l’avènement des fêtes religieuses.

Dans une déclaration accordée à « DZ News », le spécialiste a mis en avant ses plus de trente années d’expérience dans le domaine du calcul astronomique, assurant que ses prévisions ne se sont jamais révélées erronées durant toute cette période.

Selon ses estimations, le premier jour du mois sacré de Ramadan pour l’année 2027 coïncidera avec le 8 février prochain.

Par ailleurs, l’astronome a plaidé pour l’adoption officielle d’un calendrier hégirien unifié, estimant que la rigueur des données astronomiques offre la possibilité de fixer les dates lunaires et de les communiquer aux citoyens en amont des différentes célébrations religieuses.

Eau potable : l’Algérie se prépare déjà pour Ramadan 2027

De son côté, l’État anticipe également cette échéance en multipliant les préparatifs logistiques sur le terrain, notamment sur le front crucial de l’alimentation en eau.

En effet, les ministères de l’Hydraulique et des Hydrocarbures ont entamé leurs préparatifs anticipés afin de garantir l’alimentation en eau potable durant le mois sacré de Ramadan et la saison estivale de l’année 2027.

Cette démarche passe par l’évaluation de l’état de préparation des infrastructures de production, de transfert et de distribution, ainsi que par l’accélération des projets de raccordement en aval des stations de dessalement d’eau de mer.

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Selon un communiqué du ministère des Ressources en eau, le secrétaire général du ministère de l’Hydraulique, et son homologue du ministère des Hydrocarbures ont coprésidé une réunion de coordination consacrée à l’examen des mesures nécessaires pour sécuriser l’approvisionnement en eau, notamment celle issue du dessalement.

La rencontre s’est déroulée en présence de cadres des deux départements ministériels, ainsi que de responsables et représentants de l’Algerian Desalination Company (ADC) — filiale du groupe Sonatrach — et de l’Algérienne des Eaux (ADE).

Les participants ont ainsi évalué l’état d’avancement des programmes et projets liés à l’alimentation des citoyens en eau potable, tout en dressant un état des lieux des capacités opérationnelles des installations concernées.

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Les discussions ont également porté sur les insuffisances relevées sur le terrain, en particulier au niveau de la production, du transfert et de la distribution de l’eau dessalée, afin d’identifier les solutions idoines pour y remédier, assurer la continuité du service public et renforcer les capacités d’alimentation durant les périodes de forte demande.

Les projets de raccordement en aval des stations de dessalement d’eau de mer ont occupé une place centrale lors de cette réunion, eu égard à leur rôle stratégique dans la connexion des unités de production aux réseaux de transfert, de stockage et de distribution, garantissant ainsi l’acheminement de l’eau dessalée vers les zones de consommation et l’élargissement de son périmètre de couverture.

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Dans cette optique, les intervenants ont insisté sur l’impératif de consolider la coordination entre les différentes institutions et instances concernées, d’accélérer la cadence de réalisation des chantiers et de prendre des mesures concrètes pour lever les contraintes enregistrées, de manière à accroître les capacités d’approvisionnement et à répondre aux besoins grandissants de la population, notamment en période de pic.