Ramadan 2027 en Algérie : quand commencera le mois sacré ?

Le Ramadan 1448 devrait débuter en février 2027, une dizaine de jours plus tôt qu’en 2026. Les calculs astronomiques le situent autour du lundi 8 février. En Algérie, la commission nationale d’observation du croissant fixera la date officielle la veille au soir.

À un peu plus de quatre mois de l’échéance, familles et commerçants cherchent déjà à s’organiser. En Algérie comme dans la diaspora, beaucoup veulent anticiper leurs congés, leurs voyages et leurs achats.

Ce que disent les calculs astronomiques

Le calendrier de l’hégire compte environ onze jours de moins que l’année grégorienne. Le Ramadan avance donc chaque année d’une dizaine de jours. En Algérie, le Ramadan 1447 avait commencé le jeudi 19 février 2026.

Pour 1448, les calendriers astronomiques, dont Umm al-Qura, situent le début du jeûne autour du lundi 8 février 2027. La première prière de tarawih aurait lieu la veille au soir. Le début pourrait toutefois glisser d’un jour, au mardi 9 février.

La fin du mois dépendra aussi de l’observation du croissant. L’Aïd el-Fitr tomberait le mardi 9 mars si le mois compte 29 jours, ou le mercredi 10 mars sinon. Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) fournit les données astronomiques utiles à la décision.

Comment l’Algérie fixe la date officielle

En Algérie, la date relève de la Commission nationale d’observation du croissant lunaire, rattachée au ministère des Affaires religieuses. Elle réunit des oulémas et des experts du CRAAG, avec des sous-commissions dans chaque wilaya.

Le ministère observe d’abord le croissant de Chaâbane, le 29 Rajab au soir. Il annonce alors le premier jour du mois et fixe la nuit du doute au 29 Chaâbane. En 2026, ce communiqué était paru le 18 janvier, comme le rappelait notre article sur la nuit du doute.

Le soir de la nuit du doute, la commission se réunit à Dar El Imam, à Mohammadia. Elle recueille les rapports des wilayas. Si les observateurs aperçoivent le croissant, le jeûne commence le lendemain. Sinon, Chaâbane compte trente jours et le Ramadan débute le surlendemain.

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Et en France ?

En France, la Grande Mosquée de Paris organise sa propre nuit du doute. Les dates peuvent différer d’un jour d’une instance à l’autre. Les calendriers situent eux aussi le début autour du 8 février, en partie pendant les vacances scolaires d’hiver. Ni la Grande Mosquée ni le CFCM n’ont encore annoncé de date.

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Les préparatifs ont déjà commencé

Les importateurs se mobilisent déjà pour assurer l’approvisionnement en viandes rouges pour le Ramadan 2027. Les autorités surveillent aussi les prix, après la récente hausse du prix de la tomate, qu’elles attribuent à la spéculation.

Selon les calculs, le 1er Chaâbane 1448 tomberait vers le samedi 9 janvier 2027. Le ministère ne le fixera qu’après l’observation du croissant, fin Rajab. La nuit du doute aurait lieu le 6 ou le 7 février au soir. Dans les deux cas, le jeûne devrait débuter le lundi 8 février.

Les dates citées restent des estimations. La date officielle ne sera connue que le soir de la nuit du doute. Suivez les annonces du ministère des Affaires religieuses ou de la Grande Mosquée de Paris.

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