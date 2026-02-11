Ramadan 2026 sans pénuries ni spéculation ? Tebboune fixe un cap strict pour les prix

À quelques semaines du mois de ramadan, la question de la stabilité des prix et de l’approvisionnement du marché national revient au premier plan.

Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a fixé un cap clair. Garantir aux citoyens un mois sacré sans pénuries ni flambées injustifiées. Dans un contexte marqué par une hausse saisonnière de la demande, l’exécutif veut prévenir toute tension sur les produits de large consommation et protéger le pouvoir d’achat.

Selon un communiqué officiel de la présidence de la République, le chef de l’État a ordonné aux membres du gouvernement de « veiller à garantir toutes les conditions nécessaires pour permettre aux citoyens de passer le mois sacré en parfaite tranquillité et sans préoccupations ».

Il a rappelé que le ramadan « revêt un caractère particulièrement sacré pour les citoyens et […] est propice à l’entraide et à la solidarité », appelant à « redoubler d’efforts et de mobilisation » pour répondre avec réactivité aux préoccupations des différentes catégories de la population.

Ramadan : garantir la stabilité des prix et une offre suffisante sur tout le territoire

Le président a mis en avant la disponibilité enregistrée en biens agricoles et autres produits essentiels. Il a toutefois insisté sur un point central : cette abondance doit se traduire concrètement par des prix stables à la consommation durant le ramadan.

Les pouvoirs publics ont engagé, ces dernières semaines, une série d’actions coordonnées sous l’égide du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national. L’objectif consiste à assurer un approvisionnement régulier et suffisant, à des tarifs accessibles.

Cette stratégie repose sur plusieurs leviers :

La mobilisation accrue des cadres du secteur du commerce.

L’implication des producteurs nationaux.

La participation des associations de consommateurs.

La coordination avec différents partenaires économiques.

Les autorités affirment avoir conçu une démarche proactive et ciblée pour éviter toute rupture d’approvisionnement et contenir les hausses injustifiées.

Lutte contre la spéculation : contrôle renforcé et marchés de proximité avant le ramadan

Le mois de ramadan s’accompagne traditionnellement de pics de consommation, notamment sur les produits alimentaires de base. Cette pression sur la demande peut créer des tensions sur l’offre et favoriser certaines pratiques spéculatives.

Pour y faire face, les autorités ont décidé de :

Mettre en place des marchés de proximité dans plusieurs régions et localités.

dans plusieurs régions et localités. Renforcer les dispositifs de contrôle et de régulation.

Intensifier les missions de lutte contre la spéculation.

Lancer des actions de sensibilisation pour encourager une consommation rationnelle et limiter le gaspillage.

Ainsi, ces mesures visent à prévenir les perturbations et à empêcher les rehaussements injustifiés des prix par certains intermédiaires ou commerçants.