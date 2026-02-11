Ramadan 2026 : quels seront les nouveaux horaires de cours dans les écoles ?

À l’approche du mois sacré de Ramadan 2026, de nombreuses familles algériennes, ainsi que les enseignants et les personnels administratifs, attendent avec attention la confirmation officielle du calendrier et des horaires scolaires.

Selon des sources proches du secteur éducatif, le ministère de l’Éducation nationale pourrait reconduire le même dispositif appliqué lors du Ramadan précédent, afin de préserver la stabilité dans l’organisation des établissements.

Ramadan 2026 : les écoles pourraient garder les mêmes horaires que l’an dernier

D’après ces mêmes sources, l’horaire envisagé reposerait sur un système de « service continu », qui viserait à adapter la journée scolaire aux contraintes du jeûne. Ainsi, les cours pourraient débuter à 8h30 et se terminer aux alentours de 14h00, avec une répartition en deux périodes.

La première séquence de la journée devrait se dérouler de 8h30 à 11h15, un créneau qui serait généralement considéré comme le plus favorable à la concentration des élèves. Une pause serait ensuite accordée, avant la reprise des cours l’après-midi, prévue de 12h30 à 14h00.

Pour la journée du jeudi, un aménagement particulier pourrait également être adopté, avec une réduction du temps d’enseignement en fin de journée. Les cours pourraient alors se terminer vers 13h30, afin de permettre aux familles et au personnel éducatif d’anticiper l’organisation du week-end.

Ramadan et examens : un calendrier chargé se profilerait pour les élèves en 2026

Ce choix, s’il venait à être confirmé, s’inscrirait dans une volonté de garantir la continuité du service public et d’éviter tout changement brusque dans les habitudes des élèves et des enseignants. L’objectif serait également de préserver l’équilibre entre les exigences pédagogiques et les contraintes physiques liées au jeûne.

Cependant, Ramadan 2026 pourrait présenter une particularité importante : il coïnciderait avec une période clé du calendrier scolaire, marquée par la préparation des examens du deuxième trimestre. Les deux premières semaines du mois sacré seraient consacrées, selon les prévisions, à la poursuite normale des cours et aux révisions, avant une deuxième phase plus intense.

Les examens du deuxième trimestre pourraient être programmés durant la troisième semaine du Ramadan, entre le 8 et le 12 mars 2026, ce qui représenterait un défi supplémentaire pour les élèves, appelés à maintenir un haut niveau de concentration en période de jeûne.

Après cet effort, les élèves pourront bénéficier des vacances de printemps, qui devraient commencer le 19 mars et se prolonger jusqu’au 5 avril. Ces vacances pourraient en plus coïncider avec l’Aïd El-Fitr, attendu autour du 20 ou 21 mars 2026, offrant ainsi aux familles une période de repos particulièrement attendue.

Si ces prévisions se confirmaient, Ramadan 2026 s’annonce ainsi comme un mois à la fois spirituel et exigeant sur le plan scolaire, nécessitant une mobilisation collective pour préserver la réussite des élèves.