Ramadan 2026 : Ouverture des inscriptions pour la prime de solidarité

La wilaya d’Alger, à travers la délégation administrative de Rouïba, a annoncé le lancement officiel des inscriptions pour la prime de solidarité accordée à l’occasion du mois sacré de Ramadan 2026. Cette aide financière, destinée aux familles démunies, constitue un soutien précieux pour affronter les dépenses du mois de jeûne.

Dans un communiqué rendu public, la délégation a informé les citoyens des communes de Rouïba, Réghaïa et Herraoua que la période d’inscription s’étendra du 9 novembre au 8 décembre 2025. Les habitants concernés sont invités à déposer leurs dossiers auprès des services des affaires sociales de leur commune de résidence.

Procédure d’inscription : pièces et conditions requises

Les citoyens souhaitant bénéficier de cette aide doivent se présenter munis d’un formulaire de renseignements dûment rempli selon le modèle fourni par la commune, d’un chèque postal barré (C.C.P) et d’une copie conforme de la carte nationale d’identité.

Ces documents sont indispensables pour constituer le dossier de demande et permettre aux services concernés de vérifier l’éligibilité des postulants.

L’administration précise également que les bénéficiaires de la prime de Ramadan 2025 doivent renouveler leurs dossiers selon le même modèle, afin de confirmer leur situation et d’éviter toute omission lors du versement de la prime de 2026.

Un dispositif d’entraide bien ancré

Chaque année, cette prime de solidarité permet à des milliers de familles algériennes de faire face aux dépenses supplémentaires liées au mois de Ramadan. L’État, à travers les collectivités locales, mobilise d’importants moyens financiers pour garantir la distribution de cette aide avant le début du mois sacré.

La démarche vise à renforcer la cohésion sociale et à soutenir les ménages aux revenus modestes, dans un esprit de solidarité et de justice sociale.

Impact social et perspectives futures

La mise en place de ce dispositif joue un rôle crucial non seulement dans le soutien immédiat aux familles, mais aussi dans la réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale à long terme. À l’avenir, le gouvernement envisage d’optimiser encore ce système d’aide et d’élargir l’accès aux technologies numériques pour une gestion plus efficace et rapide des demandes.

En unissant efforts et ressources, l’objectif est de construire une société plus équitable et résiliente, où chacun a accès aux moyens nécessaires pour vivre dignement, surtout en période de fêtes sacrées.

