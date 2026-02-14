Ramadan 2026 : où trouver les marchés solidaires dans la capitale ?

À l’approche du mois sacré de Ramadan, les autorités de la wilaya d’Alger ont défini les différents sites destinés à l’ouverture des marchés de proximité solidaires, afin de faciliter l’accès des citoyens aux produits de première nécessité à des prix compétitifs. Les services concernés s’activent pour finaliser toutes les préparations, depuis l’installation des chapiteaux jusqu’à la mise en service des marchés. Certaines structures ont même commencé leur activité une semaine avant le début du mois sacré.

Ces initiatives mobilisent des opérateurs économiques habitués à proposer des réductions sur les produits alimentaires les plus consommés, afin de répondre aux besoins des ménages et s’adapter à leur pouvoir d’achat.

Cette année, 18 marchés sont prévus dans 14 communes de la capitale, avec l’objectif d’en installer un dans chaque municipalité à terme. Le nombre final pourrait atteindre 21 marchés selon les évaluations des sites retenus.

Où sont situés ces marchés ?

Les marchés solidaires seront répartis à travers plusieurs communes de la capitale afin de garantir un accès facile aux habitants. Chaque daïra accueillera un ou deux marchés, selon sa taille et le nombre de résidents, avec des emplacements choisis pour leur visibilité et leur accessibilité. Ces sites permettront aux citoyens de se procurer des produits essentiels sans avoir à parcourir de longues distances.

Bouzareah : place Ghemidri à Beni Messous et place El-Kettani à Bab El Oued.

Casbah : place des Martyrs et près du campus universitaire de Bab Ezzouar.

Bir Mourad Raïs : site maintenu près de la station Saïd Hamdine.

Cheraga : place adjacente à la salle polyvalente du quartier El Qaria et site Onilaf à Ain Benian.

Rouiba : place Bourkaïb et Ahmed Ammar, face au stade Hamid Chabchoub.

Baraki : marché couvert de Sidi Moussa et place du stade municipal à Zeralda.

Sidi Abdellah : deux marchés sur les avenues Farhat Abbas et Hussein Aït Ahmed, près de l’entrée arrière de l’université.

Draa Erriadh : place 100 magasins sur la route des Ansar et quartier 20 Août à Baba Hassan.

Hussein Dey : place Oued Kenis, près de la station de métro.

Bir Touta : sud du quartier Adl Ouest.

Sidi M’Hamed et El Harrach : parc de loisirs d’Obla sur la rue Aissat Idir et près du stade municipal de Oued Smar.

Quels produits sont proposés ?

Au total, 371 opérateurs économiques sont mobilisés à travers ces marchés. Ils assureront la disponibilité des produits alimentaires les plus demandés, notamment les pâtes, viandes rouges et blanches, fromages, les fruits et légumes mais aussi les produits d’entretien et ustensiles ménagers.

Tous ces produits sont proposés directement du producteur au consommateur, permettant ainsi de soutenir le pouvoir d’achat des ménages et les circuits courts.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités pour accompagner les citoyens durant le mois de Ramadan, en leur offrant des produits essentiels à des prix abordables et en favorisant l’économie locale.