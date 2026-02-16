Ramadan 2026 : les nouveaux horaires de la fonction publique dévoilés

La Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative a annoncé, dans un communiqué rendu public ce lundi 16 février, les horaires de travail applicables au sein des institutions et administrations publiques à l’occasion du mois sacré de Ramadan 2026. Cette mesure, prise comme chaque année, vise à adapter le rythme professionnel des fonctionnaires aux spécificités de cette période marquée par le jeûne et des habitudes quotidiennes différentes.

Selon le même communiqué, les horaires officiels durant le mois de Ramadan seront aménagés pour l’ensemble des wilayas du pays. Ainsi, les employés des administrations publiques travailleront du dimanche au jeudi, de 8h30 du matin jusqu’à 15h00. Cet aménagement concerne l’ensemble des structures administratives et institutionnelles relevant du secteur public, sans distinction régionale, afin d’assurer l’uniformité de l’organisation du travail sur tout le territoire national.

Cette adaptation exceptionnelle s’inscrit dans le cadre des dispositions réglementaires prévues pour les circonstances particulières, notamment religieuses, durant le mois sacré qui influent sur le rythme de vie des citoyens. Il faut dire que ces horaires ont été établis de manière à concilier la continuité du service public avec le confort des travailleurs durant le jeûne, période durant laquelle l’effort physique et la concentration peuvent être plus éprouvants.

Retour aux horaires habituels après l’Aïd el-Fitr

Le communiqué insiste par ailleurs sur le fait que ces horaires restent temporaires et strictement limités à la durée du mois de Ramadan. Juste après l’Aïd el-Fitr, les administrations publiques reprendront immédiatement leurs horaires habituels de travail, conformément à la réglementation en vigueur. Cette précision vise à éviter toute confusion et à informer clairement les agents ainsi que les usagers des services publics.

À travers cette annonce, les autorités administratives entendent assurer une organisation fluide des services tout en tenant compte des impératifs sociaux et religieux propres à cette période de l’année. Elles rappellent enfin l’importance pour les institutions publiques de maintenir la qualité de leurs prestations malgré l’aménagement du temps de travail, afin de garantir la continuité et l’efficacité du service rendu aux citoyens.

Salaires de la fonction publique : une mesure exceptionnelle pour février et mars 2026

Le Ministère des Finances a décidé d’autoriser, à titre exceptionnel, le paiement à découvert des salaires des fonctionnaires et agents publics pour les mois de février et mars 2026, afin d’éviter tout retard lié à la réorganisation gouvernementale en cours. Cette instruction officielle, datée du 27 janvier 2026 et signée par le secrétaire général Kamel Serghini, vise à garantir la continuité des versements pour les employés concernés par le gel de leurs tableaux de salaires arrêtés au 31 décembre 2025.

La mesure s’applique uniquement aux administrations touchées par la restructuration, dont les procédures budgétaires normales ne sont pas encore finalisées. L’objectif principal est d’assurer le respect des obligations sociales de l’État, notamment le paiement régulier des rémunérations, malgré ce contexte transitoire.

Pour encadrer ce dispositif, les ordonnateurs devront présenter des cartes d’engagement aux contrôleurs budgétaires, tandis que les comptables publics effectueront ensuite les mandats de régularisation sur les crédits ouverts pour l’exercice 2026. Les administrations dont les tableaux ont déjà été validés ne sont pas concernées. Ce mécanisme exceptionnel permet ainsi de verser les salaires dans les délais tout en garantissant leur traçabilité et leur régularisation ultérieure.

