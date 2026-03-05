Ramadan 2026 : les Algériens gaspillent-ils moins de pain cette année ?

Les premiers jours du Ramadan 2026 semblent marquer un tournant encourageant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en Algérie. Selon l’Organisation algérienne de protection du consommateur (APOCE), les quantités de pain jetées dans la capitale ont enregistré une baisse notable durant les dix premiers jours du mois sacré.

D’après les chiffres communiqués par l’organisation, l’entreprise publique de nettoyage et de collecte des déchets ménagers « Netcom » a récupéré 3,2 tonnes de pain dans les poubelles à Alger durant cette période. À titre de comparaison, 4,3 tonnes avaient été collectées à la même période en 2025, ce qui représente une diminution d’environ 25 % cette année.

Pour l’Organisation algérienne de protection du consommateur, cette évolution constitue un indicateur encourageant d’un changement progressif des comportements. Elle estime que cette baisse traduit une prise de conscience croissante des citoyens quant à l’importance de préserver les ressources alimentaires, particulièrement durant le mois de Ramadan, traditionnellement marqué par une hausse de la consommation.

Analyse des statistiques d’Alger

L’organisation précise toutefois que ces données concernent uniquement la wilaya d’Alger, car il n’existe pas encore de statistiques précises à l’échelle nationale. Les chiffres collectés dans la capitale servent donc surtout d’indicateur pour observer l’évolution des habitudes de consommation et du gaspillage alimentaire dans le pays.

Les statistiques des années précédentes illustrent d’ailleurs l’ampleur du phénomène. Durant les deux premières semaines du Ramadan 2025, environ 6,5 tonnes de pain avaient été récupérées dans les décharges publiques après avoir été jetées. En 2024, la quantité de pain gaspillée durant la même période était estimée à 3,4 tonnes.

Ces données montrent que le gaspillage de pain a longtemps connu une tendance à la hausse pendant le mois sacré, période où les familles algériennes achètent souvent plus de produits alimentaires que nécessaire pour la table du ftour.

Le gaspillage alimentaire : un défi national

Au-delà des chiffres observés à Alger, l’Organisation algérienne de protection du consommateur estime que le gaspillage annuel de pain en Algérie pourrait atteindre environ 20 tonnes, soit l’équivalent d’environ 5 millions de baguettes.

Traditionnellement, les études et observations menées par l’organisation indiquent que les dix premiers jours du Ramadan enregistrent une augmentation pouvant atteindre 90 % du gaspillage de pain par rapport au reste de l’année. Toutefois, en ce Ramadan 2026, la tendance semble s’inverser, avec une baisse estimée à près de 25 % du volume de pain jeté.

Vers une prise de conscience collective

Pour les associations de consommateurs, cette évolution reste un signal positif, mais elle doit être consolidée. Les campagnes de sensibilisation menées ces dernières années, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias, ont mis l’accent sur la nécessité de consommer de manière responsable et d’éviter le gaspillage alimentaire.

Le pain occupe en effet une place centrale dans l’alimentation quotidienne des Algériens, ce qui rend son gaspillage particulièrement symbolique. Les organisations de la société civile appellent ainsi les citoyens à acheter uniquement les quantités nécessaires et à conserver correctement le pain non consommé.

Si la tendance observée durant ce Ramadan se confirme, elle pourrait marquer un premier pas vers une réduction durable du gaspillage alimentaire en Algérie, un enjeu à la fois économique, social et environnemental.

