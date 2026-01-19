Ramadan 2026 : le ministère des Affaires religieuses fixe la date de la nuit du doute

Le calendrier du mois sacré commence à se préciser. En Algérie, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, seule autorité habilitée à trancher officiellement, a annoncé la date de la nuit du doute pour le Ramadan 2026.

Une étape attendue chaque année par des millions de fidèles, car elle conditionne le premier jour du jeûne. Entre tradition religieuse, observation lunaire et projections astronomiques, les jours à venir seront décisifs pour fixer le début exact du mois de Ramadan.

Ramadan 2026 en Algérie : le ministère fixe officiellement la date de la nuit du doute

Dans un communiqué rendu public dimanche 18 janvier, le ministère des Affaires religieuses a annoncé que le mardi 20 janvier 2026 correspondra au premier jour du mois de Chaâbane 1447 de l’Hégire.

Selon le communiqué officiel, « la nuit du doute pour l’observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois sacré de Ramadhan 1447H/2026 aura lieu le mardi 29 Chaâbane 1447 de l’Hégire correspondant au 17 février 2026 ».

Comment se détermine le début du Ramadan en Algérie

Malgré l’existence de calculs astronomiques précis, l’Algérie continue de s’appuyer sur l’observation visuelle du croissant lunaire, conformément à la tradition prophétique. Le principe est simple :

Si le croissant lunaire est observé lors de la nuit du doute, le Ramadan débute dès le lendemain ;

S’il n’est pas visible, le mois de Chaâbane est complété à 30 jours, et le jeûne commence un jour plus tard.

Concrètement, le Ramadan 2026 en Algérie débutera soit le mercredi 18 février, soit le jeudi 19 février. Selon les résultats de l’observation du mardi 17 février au soir.

Nuit du doute et Ramadan 2026 : quelle situation en France et en Europe ?

En France, où réside une importante communauté musulmane, les principales instances religieuses ne se sont pas encore prononcées officiellement sur la date de la nuit du doute. Ni la Grande Mosquée de Paris ni le Conseil français du culte musulman (CFCM) n’ont communiqué à ce stade.

Toutefois, le CFCM a indiqué que le premier jour du mois de Chaâbane correspondra également au mardi 20 janvier, en parfaite concordance avec le calendrier algérien. Cette synchronisation laisse entrevoir une nuit du doute fixée, là aussi, au mardi 17 février 2026, et un début du Ramadan identique à celui observé en Algérie.

Les calculs astronomiques évoquent un début au jeudi 19 février

De son côté, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, basé à Dublin, s’est appuyé sur les données astronomiques pour avancer une autre hypothèse.

Selon cette institution, la conjonction du nouveau croissant lunaire du Ramadan 2026 aura lieu le mardi 17 février. Mais sans possibilité d’observation, ni à l’œil nu ni au télescope. La même source estime ainsi que le jeudi 19 février 2026 serait le premier jour du mois sacré.