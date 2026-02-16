Ramadan 2026 : le ministère de l’Éducation annonce les nouveaux horaires de cours

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé lundi soir les nouveaux horaires de travail applicables dans les établissements scolaires durant le mois de Ramadan 1447H, conformément à une instruction émise par la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. Cette décision vise à adapter le rythme scolaire aux conditions particulières du mois sacré.

Des horaires unifiés à l’échelle nationale

Selon les informations communiquées, les horaires de travail dans les établissements d’éducation et d’enseignement seront fixés de 8h30 à 15h00, et ce dans toutes les régions du pays. Cette mesure concerne l’ensemble des établissements scolaires, du primaire au secondaire.

Pour les écoles primaires fonctionnant avec un système à service unique, le ministère prévoit une réduction du temps scolaire. La période du matin sera réduite de 45 minutes, tandis que la période de l’après-midi sera diminuée de 30 minutes. Les élèves bénéficieront également d’un temps de repos plus long entre les deux périodes, estimé à 1 heure et 15 minutes.

Écoles à double vacation : réduction des deux périodes

Dans les écoles primaires fonctionnant en double vacation, les ajustements sont également importants. La période du matin, habituellement de 2h30, sera réduite à 1h45. La période de l’après-midi, normalement de 2 heures, passera à 1h30. Ces changements ont pour objectif de réduire la fatigue des élèves tout en maintenant un minimum d’heures d’enseignement.

Le ministère a également annoncé des mesures particulières pour certains jours. Le mardi, la période totale de cours, qui dure habituellement 4h30, sera réduite à 3h15. Le jeudi, les élèves de 1re et 2e année primaire bénéficieront d’un allègement supplémentaire : la première et la deuxième période seront réduites de 30 minutes chacune.

Moyen et secondaire : des cours plus courts

Pour l’enseignement moyen ainsi que le secondaire général et technologique, le ministère a précisé que chaque séance de cours d’une durée d’une heure sera réduite de 15 minutes. La journée scolaire dans ces deux cycles sera organisée en deux périodes, chacune comprenant quatre séances. Une pause de 30 minutes sera prévue entre les cours du matin et ceux de l’après-midi.

Avec ces nouveaux horaires, le ministère cherche à assurer une meilleure organisation du temps scolaire durant Ramadan, tout en prenant en compte les contraintes liées au jeûne, notamment pour les élèves et le personnel éducatif. Ces dispositions entreront en vigueur dès le début du mois de Ramadan 1447H.