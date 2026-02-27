Ramadan 2026 : le ministère améliore les services universitaires pour le bien-être des étudiants

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place un programme spécial visant à renforcer le caractère familial et spirituel dans les résidences universitaires. L’objectif principal est de permettre aux étudiants de se consacrer pleinement à leurs études tout en bénéficiant de services adaptés à la période du jeûne.

Selon Abdeljabbar Daoudi, conseiller du ministre, ce programme repose sur plusieurs mesures destinées à offrir des services universitaires « de qualité » dans les résidences, tout en respectant la spécificité du mois sacré. « Il s’agit de renforcer le caractère familial et d’animer le volet religieux et culturel au sein des espaces universitaires qui accueillent près de 568 000 étudiants », a-t-il précisé.

Le volet alimentaire constitue un élément central de ce programme. Les restaurants universitaires proposent un menu équilibré pour le Ramadan, incluant des repas traditionnels pour l’iftar et le début du jeune, préparés dans le respect strict des normes de qualité et d’hygiène. Ces repas sont assurés par des équipes spécialisées et font l’objet de contrôles rigoureux lors de la réception des matières premières.

Dans le cadre de ce dispositif, le prix de la repas reste symbolique, à 1,2 DZD, afin de soutenir le pouvoir d’achat des étudiants. À titre d’exemple, 887 281 repas ont été servis lors du premier jour du Ramadan dans les 429 résidences universitaires réparties sur le territoire national.

Digitalisation et suivi des services : des plateformes qui aident les étudiants

Pour garantir le bon déroulement de ces services, le ministère a mis en place des plateformes numériques, telles que «Inchighalati», permettant aux étudiants de soumettre leurs questions ou signaler des insuffisances. De plus, une nouvelle plateforme permet désormais aux étudiants de choisir le restaurant et le type de repas tout au long de l’année (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Cette initiative permet de générer des statistiques précises sur la consommation, contribuant à la gestion intelligente des ressources et au rationnement des dépenses publiques, tout en améliorant la qualité de vie universitaire.

Le programme ne se limite pas aux services alimentaires. Les résidences universitaires organisent également des activités religieuses, culturelles et intellectuelles, telles que des concours, des spectacles de théâtre et des campagnes de sensibilisation à la nutrition et au don de sang. Des tables de rupture du jeûne collectives réunissent des étudiants algériens et internationaux, favorisant ainsi la solidarité et l’échange interculturel.

Le ministère a également adapté les horaires des bus universitaires en coordination avec les services pédagogiques, et invite les étudiants à suivre les mises à jour via la plateforme « My Bus ». Par ailleurs, le ministre Kamal Badari effectue depuis le début du Ramadan des visites surprises dans les résidences universitaires pour vérifier la qualité des services et partager l’iftar avec les étudiants.

Ainsi, le programme vise à concilier études, bien-être et spiritualité pour les étudiants, tout en introduisant des outils numériques pour améliorer la gestion des services et renforcer la dimension culturelle et sociale des résidences universitaires. Avec ces mesures, le ministère entend offrir un cadre propice à l’épanouissement académique et humain pendant le mois sacré de Ramadan.