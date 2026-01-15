Ramadan 2026 : le Conseil européen de la fatwa avance une date pour le début du mois sacré

Alors que les musulmans d’Europe et d’ailleurs se préparent à la traditionnelle nuit du doute, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche (CEFR) a déjà avancé une date prévisionnelle pour le début du mois de Ramadan 2026. Selon son dernier communiqué, le premier jour du mois sacré de ramadan 1447 devrait coïncider avec le jeudi 19 février 2026.

Cette annonce, publiée cette semaine, s’appuie sur des calculs astronomiques précis, combinés aux normes de la charia islamique. Une approche que le Conseil défend depuis plusieurs années afin d’apporter davantage de visibilité et de stabilité aux communautés musulmanes, notamment en Europe.

Le rôle du Conseil européen de la fatwa et de la recherche

Basé à Dublin, en Irlande, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche est une fondation islamique créée en 1997 à l’initiative de l’Union des organisations islamiques en Europe (UOIE). Il regroupe des savants et des experts reconnus dans les domaines religieux, juridiques et scientifiques.

Son rôle consiste à émettre des avis religieux adaptés au contexte européen, en tenant compte des réalités sociales, culturelles et scientifiques contemporaines. Les annonces liées au calendrier religieux, comme le début du Ramadan ou la date de l’Aïd, figurent parmi les plus attendues par les fidèles.

Explication de la date du 19 février 2026

Dans son communiqué, le Conseil explique que la conjonction astronomique du nouveau croissant lunaire du mois de ramadan aura lieu le mardi 17 février 2026 à 12 h 01 GMT. Toutefois, cette conjonction ne permettra pas une observation effective du croissant, ni à l’œil nu ni à l’aide d’un télescope.

Cette impossibilité d’observation conduit le Conseil à considérer que le mois de chaâbane comptera 30 jours. Par conséquent, le jeudi 19 février 2026 sera le premier jour du mois de ramadan.

Date de l’Aïd el-Fitr 2026 et conclusion sur les observations

Le Conseil européen de la fatwa et de la recherche a également avancé une date prévisionnelle pour l’Aïd el-Fitr 2026. Selon les données communiquées, la conjonction du croissant lunaire du mois de chawal aura lieu le jeudi 19 mars 2026 à 1 h 23 GMT.

Cette fois-ci, la visibilité du croissant sera possible dans certaines régions du monde, soit à l’œil nu, soit par télescope. Dans ces conditions, le Conseil indique que le vendredi 20 mars 2026 devrait correspondre au premier jour de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de ramadan.

Pour conclure, le Conseil rappelle que le début du mois sacré reste conditionné à l’observation de la nouvelle lune, conformément à la tradition islamique. Toutefois, il souligne qu’il est désormais admis de s’appuyer sur des calculs astronomiques fiables pour confirmer ou infirmer la possibilité de cette observation.

Cette position vise à réduire les divergences entre pays et communautés tout en respectant les principes religieux. Comme chaque année, la confirmation officielle interviendra lors de la nuit du doute, mais ces annonces permettent déjà aux fidèles d’anticiper l’organisation du mois sacré.

