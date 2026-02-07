Ramadan 2026 : l’Algérie renforce l’approvisionnement en viande rouge pour garantir des prix accessibles

À l’approche du mois de Ramadan 2026, qui débutera dans quelques jours, les pouvoirs publics algériens ont mis en place une série de mesures anticipatives afin d’assurer une disponibilité suffisante des viandes rouges à des prix maîtrisés. Ces dispositions s’inscrivent dans une stratégie globale visant à stabiliser le marché national et à préserver le pouvoir d’achat des citoyens durant cette période de forte consommation.

Dans ce cadre, le groupe public des industries agroalimentaires et logistiques Agrolog, à travers l’ensemble de ses filiales, a lancé un programme spécial reposant notamment sur l’importation de quantités importantes de viandes rouges, l’ouverture de nombreux points de vente directs et le renforcement du contrôle des marchés. L’objectif affiché est de proposer au consommateur algérien des viandes importées de bonne qualité, commercialisées directement et à des prix réglementés.

De son côté, l’Office régional des viandes rouges ORVO, couvrant l’Ouest du pays, a annoncé l’élargissement du périmètre d’abattage des ovins importés, avec la mise à contribution de plusieurs abattoirs supplémentaires. Parmi eux figurent notamment l’abattoir de la wilaya de Sidi Bel Abbès et celui de la wilaya de Relizane, destinés à alimenter les wilayas limitrophes.

Dans le même contexte, il a été décidé de porter à cinq le nombre d’abattoirs opérationnels dans la wilaya d’Oran, en plus de l’abattoir régional de Bougtob, dans la wilaya d’El Bayadh. Deux nouveaux abattoirs ont également été inaugurés à Sidi Bel Abbès et à Relizane. Ainsi, le nombre total d’abattoirs industriels actifs dans l’Ouest algérien atteint désormais huit structures, toutes conformes aux normes sanitaires vétérinaires et aux exigences techniques en vigueur.

Injection de grandes quantités de viande ovine sur le marché

Jeudi dernier, l’office ORVO a entamé l’injection de volumes importants de viande ovine sur le marché national, à travers l’abattage de moutons importés au niveau de l’abattoir Industry Food de Sidi Bel Abbès. Cette opération vise à approvisionner la wilaya ainsi que les régions avoisinantes. Par ailleurs, le lancement de l’abattage au niveau de l’abattoir communal de Relizane a également été annoncé.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du directeur général de l’Algérienne des viandes rouges, appelant à une intensification des efforts pour garantir un flux régulier de viandes rouges, toutes catégories confondues. L’objectif est de stabiliser le marché et de permettre aux citoyens, dans l’ensemble des régions du pays, d’accéder à ces produits à des prix compétitifs.

Parallèlement, plusieurs points de vente de viandes rouges ont été ouverts ces derniers jours dans les wilayas de l’Ouest, à l’instar des initiatives déjà mises en œuvre dans le Centre et l’Est du pays. Ces espaces de commercialisation visent à couvrir les besoins des ménages algériens durant le mois de Ramadan, en limitant les intermédiaires et les pratiques spéculatives.

L’Office des viandes rouges a également fait état d’une augmentation notable du rythme des importations, dans le cadre de la politique des autorités centrales visant à renforcer la régulation du marché et le contrôle des prix. Cette démarche intervient en parallèle avec les annonces de la ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdelatif, concernant les préparatifs du Ramadan 2026.

Selon les données communiquées, une quantité initiale estimée à 29 545 tonnes de viandes rouges et blanches sera importée entre le 15 janvier et le 15 mars 2026, dans le but d’assurer une offre suffisante et continue durant le mois sacré.