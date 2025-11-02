Ramadan 2026 : la prime de solidarité numérisée à 100%, voici les nouvelles modalités d’accès

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a donné des instructions strictes aux walis et aux présidents de communes pour moderniser la gestion de la prime de solidarité destinée aux familles démunies à l’occasion du Ramadan 2026. Cette année, l’opération sera entièrement numérisée, afin d’assurer plus de transparence, de rapidité et de fiabilité dans le versement de l’aide.

Selon une note officielle, le ministère a ordonné la mise en place d’un système informatique sécurisé pour la gestion complète du dispositif : de l’inscription des bénéficiaires aux enquêtes sociales, jusqu’au versement de la prime sur les comptes postaux. L’objectif est clair : éviter les erreurs, les retards et les fraudes qui ont souvent entaché cette opération dans le passé.

Ramadan 2026 : la prime de solidarité passe à l’ère du numérique

Le montant de la prime a été fixé à 10 000 dinars, sans aucun frais postal, au profit des chefs de famille nécessiteux ou de leurs représentants, enregistrés dans leur commune de résidence.

Afin de garantir l’équité, le ministère a exigé la confidentialité des listes de bénéficiaires et la réalisation d’enquêtes sociales rigoureuses. Celles-ci seront menées à la fois de manière électronique — en croisant les données des caisses de sécurité sociale (CNAS, CASNOS), des retraites et des cartes grises — et sur le terrain, grâce à des équipes communales spécialement formées. Chaque enquête se conclura par un rapport signé, attestant de la vérification des conditions d’éligibilité.

Les communes sont tenues de créer des bureaux spéciaux équipés d’ordinateurs sécurisés, d’y affecter du personnel qualifié, et de faciliter les démarches pour les citoyens. Il est désormais interdit de demander des documents supplémentaires non prévus par la réglementation. Les inscriptions pourront se faire en ligne, via la plateforme numérique du ministère, afin d’éviter l’encombrement dans les mairies.

Une prime de 10 000 DA pour les familles démunies : l’État mise sur la digitalisation

Les anciens bénéficiaires de 2025 devront renouveler leur demande, soit au bureau social de leur commune, soit directement sur la plateforme numérique. Les résultats des enquêtes devront être saisis avant le 15 décembre 2025, date butoir fixée pour la clôture du processus.

Les listes provisoires des bénéficiaires seront ensuite affichées et publiées en ligne, permettant aux citoyens non retenus de déposer un recours dans un délai de cinq jours. Les commissions locales auront dix jours pour examiner les réclamations avant de valider la liste finale.

Enfin, le ministère a appelé les collectivités locales à prévoir des fonds à l’avance pour éviter tout problème de trésorerie, rappelant que les primes devront être versées avant le début du mois sacré.

Avec cette réforme, le gouvernement entend faire du dispositif de solidarité un modèle de gestion moderne, transparente et équitable, au service des familles les plus vulnérables.