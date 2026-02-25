Ramadan 2026 : inDrive renouvelle son engagement solidaire avec Win Nelka pour 10240 repas d’iftar

inDrive, l’application de VTC et de services urbains, renouvelle pour la deuxième année consécutive sa collaboration avec l’ONG Win Nelka, à l’occasion du lancement de son initiative Ramadan 2026. Cette action vise à renforcer la mobilisation solidaire et à générer un impact social et économique concret au profit des communautés en situation de précarité à travers l’Algérie.

Pour cette édition 2026, inDrive revoit son ambition à la hausse. L’entreprise mise sur la collecte de « Fanous » via les trajets réalisés sur l’application durant tout le mois de Ramadan. En effet, chaque course peut ainsi contribuer à financer des actions solidaires.

Les dons collectés permettront de financer plus de 10 240 repas d’iftar et des colis alimentaires destinés aux accompagnants de patients ainsi qu’aux services d’urgences dans plusieurs établissements hospitaliers du pays. Une aide ciblée, pensée pour répondre à des besoins bien réels, là où la vulnérabilité se vit au quotidien, souvent loin des projecteurs.

Un mécanisme de don simple et accessible pendant le Ramadan

Le dispositif repose sur un principe simple, pour chaque trajet effectué via l’application, l’utilisateur peut collecter cinq Fanous. Ce système rend la contribution solidaire à la fois simple, accessible et engageante tout au long du mois sacré.

En associant mobilité urbaine et engagement citoyen, inDrive transforme un geste ordinaire, se déplacer, en acte concret de générosité. Wail Almamma, Directeur Général d’inDrive, insiste sur la dimension humaine de l’initiative :

« La priorité de inDrive est avant tout humaine : soutenir les personnes nécessiteuses en étant utile là où les besoins sont réels, afin de générer un impact tangible sur le terrain. En associant chaque trajet à un geste de solidarité, nous permettons à nos utilisateurs de contribuer directement au financement de repas destinés à des accompagnateurs de patients durant le mois de Ramadan. Ainsi, chaque course devient un acte concret de générosité envers une personne dans le besoin. »

Ainsi, à travers cette démarche, l’entreprise ancre son action dans une logique d’impact direct, mesurable et visible sur le terrain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Algerie360.com (@algerie360)

Win Nelka : un partenariat renforcé après le succès du Ramadan 2025

De son côté, Fares Abou Dekka, chargé de l’information et de la communication de l’association Win Nelka, rappelle que l’organisation mène ces initiatives pour la sixième année consécutive.

« Le Ramadan 2025 a été marqué par un partenariat réussi avec inDrive, qui a permis la distribution de plus de 10 000 box “Kasser Siyamek box” et de plus de 2 000 repas d’iftar. En Ramadan 2026, le partenariat entre les deux parties est renouvelé, avec une contribution de inDrive de plus de 10 000 box et de plus de 1 000 repas d’iftar. L’association Win Nelka exprime sa reconnaissance et ses remerciements pour ce soutien, et souhaite la pérennisation de ce partenariat dans les années à venir à travers les projets Ramadan et d’autres initiatives sociales. »

L’association souligne également sa volonté de poursuivre et de renforcer cette collaboration dans les prochaines années, notamment dans le cadre des projets menés durant le mois de Ramadan, tout en élargissant la coopération à d’autres initiatives solidaires tout au long de l’année.

À propos de inDrive

inDrive s’impose aujourd’hui comme une plateforme mondiale de mobilité et de services urbains. L’application a franchi le cap des 400 millions de téléchargements et s’est classée, pour la quatrième année consécutive, deuxième application de mobilité la plus téléchargée au monde. Un positionnement qui confirme son ancrage international et sa dynamique de croissance.

Au-delà du VTC, inDrive développe une offre élargie qui couvre le transport interurbain, la livraison, les services financiers et les courses. En 2023, l’entreprise a lancé New Ventures, sa branche dédiée au capital-risque et aux opérations de fusions-acquisitions, afin d’accélérer son expansion et de soutenir des projets innovants à fort potentiel.

Présente dans 1 065 villes réparties dans 48 pays, inDrive structure son développement autour d’une mission assumée : lutter contre les injustices. L’entreprise ambitionne d’avoir un impact positif sur la vie d’un milliard de personnes d’ici 2030, en s’appuyant sur un modèle économique fondé sur une tarification équitable et sur des programmes à impact social. Pour plus d’informations : www.inDrive.com.dz

À propos de l’association Win Nelka

L’Association nationale d’aide aux patients « Win Nelka » intervient dans les domaines du soutien social et sanitaire. Elle concentre ses actions sur l’accompagnement des patients et déploie, tout au long de l’année, des initiatives solidaires à caractère saisonnier, à l’image des campagnes « Hiver chaud » et « Rentrée scolaire ».

Durant le mois de Ramadan, l’association met en œuvre un programme solidaire structuré et complet. Celui-ci comprend la distribution de paniers Ramadan, mais aussi l’organisation d’iftars au profit des personnes de passage et des accompagnants de patients dans les hôpitaux, la distribution de “Kasser Siyamek box” dans les services d’urgences, ainsi que des repas de s’hour et la distribution de vêtements de l’Aïd.