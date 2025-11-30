Ramadan 2026 en France : le CTMF dévoile les dates du début du jeûne et de l’Aïd El-Fitr

À l’approche de l’année 2026, et alors que le mois sacré du Ramadan n’est plus qu’à quelques mois, la communauté musulmane de France se tourne vers des instances religieuses pour obtenir des prévisions officielles concernant les dates clés pour cette période.

Le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a pris l’initiative de publier des estimations calendaires. C’est en effet le 28 novembre dernier que le CTMF a rendu public son annonce, fournissant ainsi une première indication pour l’année 2026.

Ce communiqué s’appuie sur des données astronomiques précises et détaillées pour déterminer la date probable du début du mois de Ramadan 2026. Ces prévisions permettent à la communauté musulmane de France d’anticiper le calendrier du mois sacré.

La date du début du mois de Ramadan 2026 connue en France

Le communiqué du CTMF fournit des données détaillées concernant le cycle lunaire :

La nouvelle Lune (Conjonction) : la nouvelle lune, en conjonction, marquant la fin du mois de Chaâbane (le mois précédent le Ramadan), est prévue pour le mardi 17 février 2026, précisément à 13 h 01 heure de Paris (soit 12 h 01 GMT).

En se basant sur ces critères astronomiques rigoureux, qui tiennent compte de la visibilité du croissant lunaire, le Conseil Théologique musulman de France (CTMF) établit que le premier jour du jeûne du Ramadan devrait être le mercredi 18 février 2026.

La date de l’Aïd El-Fitr également dévoilée

Par ailleurs, le Conseil théologique de France applique la même méthodologie basée sur les données astronomiques pour déterminer la fin du mois de ramadan et la date de la fête de l’Aïd El-Fitr. Conformément à ses calculs, le CTMF anticipe que le mois de Ramadan 2026 sera un mois complet de 30 jours.

La fin du jeûne est marquée par le début du mois de Chawal et la célébration de l’Aïd el-Fitr. Selon le communiqué en question, cette célébration est prévue pour le vendredi 20 mars 2026. Le CTMF justifie cette prévision par :

La nouvelle lune : la conjonction se produira le jeudi 19 mars 2026, à 2 h 42, heure de Paris. Ce jour correspond au 30e et dernier jour du Ramadan.

Puisque le croissant sera potentiellement observable dans le monde avant la fin de la journée du 19 mars, le lendemain, le vendredi 20 mars 2026, est désigné comme le premier jour du mois de Chawal et donc le jour de l’Aïd el-Fitr.

