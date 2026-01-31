Ramadan 2026 : de l’approvisionnement à la protection du pouvoir d’achat, voici le plan du ministère

La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Mme Amel Abdelatif, a présidé ce samedi à Alger l’ouverture de la rencontre nationale des cadres du secteur, organisée dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadan.

Selon un communiqué du ministère, cette rencontre a permis d’examiner les différentes mesures anticipatives visant à garantir l’approvisionnement régulier du marché, ainsi que les questions liées à la modernisation du secteur du commerce intérieur et à la formation des ressources humaines.

Placée sous le thème « Le secteur du commerce intérieur : levier d’une économie moderne, transparente et performante », cette rencontre périodique s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, des directeurs généraux, des cadres centraux, des directeurs régionaux et des directeurs du commerce des wilayas, ainsi que des responsables des organismes sous tutelle.

La ministre a souligné que cette rencontre constitue une étape importante pour évaluer les efforts déployés par le secteur, mesurer l’efficacité des politiques mises en œuvre, identifier les points de faiblesse et renforcer la coordination entre les différentes structures.

Elle a rappelé le caractère stratégique du secteur du commerce intérieur, qui interagit avec plusieurs départements ministériels, reflétant ainsi son rôle central dans la réalisation des objectifs de développement économique et social, ainsi que dans la construction d’un système commercial efficace et transparent.

Mme Abdelatif a précisé que cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des préparatifs lancés ces derniers mois en prévision du mois de Ramadan, selon une approche anticipative fondée sur la planification et la mobilisation, afin de renouveler l’engagement du secteur au service du citoyen et de garantir la stabilité du marché.

Approvisionnement, marchés de proximité et protection du pouvoir d’achat

La ministre a insisté sur le renforcement des efforts visant à assurer un approvisionnement régulier dans l’ensemble des wilayas, ainsi que sur le lancement du réseau des marchés de proximité à travers le territoire national. Ces espaces, proches du citoyen, permettent l’acquisition de produits de base à des prix abordables et contribuent à la protection du pouvoir d’achat.

Elle a toutefois souligné que ces marchés doivent constituer avant tout un mécanisme efficace de régulation des prix et de réduction du nombre d’intermédiaires, et non de simples espaces de vente.

Parmi les mesures prises pour préserver le pouvoir d’achat, Mme Abdelatif a cité la prolongation de la période des soldes d’hiver, offrant davantage d’opportunités aux consommateurs de bénéficier d’offres compétitives, ainsi que l’initiative nationale du Conseil du renouveau économique algérien visant la baisse des prix durant le mois de Ramadan, dans le cadre d’un partenariat responsable entre l’État et les opérateurs économiques.

La ministre a affirmé que l’enjeu ne se limite pas à assurer le bon déroulement du mois de Ramadan, mais s’étend à la mise en place d’un système capable d’anticiper, de maîtriser et de réagir efficacement, selon une vision moderne, rationnelle et réaliste, dont les résultats se mesurent par un impact concret sur le marché.

Elle a mis l’accent sur l’importance du contrôle du circuit des marchandises, du producteur au consommateur, en temps réel, à l’aide d’outils de mesure précis permettant de détecter tout déséquilibre entre l’offre et la demande, toute dérive injustifiée des prix, et de lutter contre les pratiques spéculatives à la source, avec des interventions rapides et adaptées.

Mme Abdelatif a également appelé à l’intensification des actions de contrôle, notamment en ce qui concerne les plats cuisinés et traditionnels durant les périodes nocturnes, en coordination avec les laboratoires de répression des fraudes, afin de garantir la conformité des produits aux normes sanitaires et commerciales.

Sensibilisation, numérisation et commerce électronique

La ministre a insisté sur l’importance des campagnes de sensibilisation pour encourager la rationalisation de la consommation durant le mois de Ramadan, promouvoir une culture de consommation fondée sur la modération, lutter contre le gaspillage et renforcer les valeurs de solidarité et de responsabilité.

Concernant la modernisation du secteur, Mme Abdelatif a indiqué que le ministère œuvre à la généralisation de l’utilisation des plateformes numériques pour le suivi de la distribution des produits, la gestion des marchés et l’amélioration des mécanismes de prise de décision, dans le but de renforcer la transparence, l’efficacité et la bonne gouvernance, dans le cadre du plan sectoriel 2026-2028.

Elle a également souligné l’importance accordée au développement et à l’organisation du commerce électronique, considéré comme un levier stratégique de l’économie moderne et un moyen efficace de rapprocher les services du citoyen et d’élargir les canaux de distribution.

La ministre a affirmé que le commerce et le paiement électroniques constituent des piliers essentiels pour la transparence des transactions, la réduction de la circulation du cash et l’intégration de l’activité commerciale dans l’économie formelle, saluant l’adhésion croissante des commerçants aux moyens de paiement électronique.

Ressources humaines et renforcement des capacités

Sur le plan des ressources humaines, Mme Abdelatif a rappelé que le facteur humain demeure déterminant dans la mise en œuvre des réformes du secteur, à travers la promotion de la formation continue, la valorisation des compétences et l’adoption de critères objectifs dans l’accès aux postes de responsabilité, consacrant ainsi les principes d’égalité des chances et de transparence.

Elle a annoncé l’ouverture, pour la première fois, des candidatures aux postes de directeurs du commerce de wilaya, une démarche traduisant la volonté d’instaurer une gouvernance fondée sur la compétence, le mérite et la capacité de gestion de terrain.

La ministre a également salué le rôle central des agents de contrôle, considérés comme la première interface de la politique de l’État en matière de régulation du marché et de protection du consommateur.

Mme Abdelatif a mis en avant l’importance des laboratoires de répression des fraudes, récemment renforcés par l’acquisition de neuf laboratoires mobiles installés dans les ports et les zones frontalières, permettant la réalisation d’analyses préliminaires des marchandises importées aux points de passage.

Ces mesures visent à réduire les délais de contrôle, accélérer la prise de décision concernant la conformité ou le rejet des produits, protéger le marché national et la santé du consommateur, tout en évitant de pénaliser l’activité des opérateurs économiques.

Elle a précisé que ces actions s’inscrivent dans une vision globale visant à soutenir l’opérateur économique, encourager l’activité productive, simplifier les procédures et renforcer la numérisation, notamment à travers la modernisation du Centre national du registre du commerce, appelé à devenir un outil performant au service de l’économie nationale et de la facilitation de l’investissement.