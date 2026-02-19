Ramadan 2026 : horaires de l’imsak et de l’iftar dans les 69 wilayas

Aujourd’hui, 19 février 2026, les Algériens entament officiellement le mois sacré du Ramadan (1447H), moment de spiritualité, de recueillement et de communion.

À cette occasion, le Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs a publié hier les horaires de l’imsak et de l’iftar pour ce jeudi, premier jour de jeûne, pour l’ensemble du pays, afin de permettre à chaque fidèle de jeûner dans le respect des prescriptions religieuses.

Début du Ramadan 2026 en Algérie : le guide officiel des horaires de l’iftar et de l’imsak dans les 69 wilayas

Pendant le Ramadan, les heures de début et de rupture du jeûne sont essentielles dans l’organisation quotidienne. Les horaires varient selon les villes et les wilayas, et il est donc indispensable de se référer au calendrier pour organiser ses repas, ses prières et ses activités quotidiennes.

L’imsak, qui marque la fin du repas avant l’aube, diffère légèrement selon les régions en raison des variations de latitude. De même, l’iftar, moment de rupture du jeûne au coucher du soleil, suit un décalage similaire selon les villes.

Conformément à la tradition, le ministère a mis à disposition les horaires du premier jour, prenant en compte les spécificités géographiques et astronomiques de chaque région du pays. Le voici :

Durée du jeûne : quelles villes connaissent les journées les plus longues et les plus courtes ?

Au-delà des horaires locaux de l’imsak et de l’iftar en Algérie, il est intéressant de constater que la durée quotidienne du jeûne varie considérablement d’une ville à l’autre à travers le monde. Ces écarts s’expliquent par la position géographique et la latitude, influençant directement les heures de lever et de coucher du soleil.

Le Ramadan 2026 tombe en pleine période de transition saisonnière. Les premiers jours, le soleil se couche encore tôt, offrant des journées de jeûne relativement modérées dans le monde arabe. Par ailleurs, sur le reste du globe, les villes situées plus au sud ou à des latitudes extrêmes connaissent des écarts plus importants. Voici un aperçu des villes où le jeûne sera le plus court et le plus long, dans le monde arabe et à l’échelle mondiale :

Dans le monde arabe, les villes avec les journées les plus longues

Rabat (Maroc) : 13h55

: 13h55 Tunis (Tunisie) : 13h52

: 13h52 Alger (Algérie) : 13h50

Dans le monde arabe, les villes avec les journées les plus courtes

Moroni (Comores) : 12h45

: 12h45 Mogadiscio (Somalie) : 12h55

: 12h55 Djibouti (Djibouti) : 13h05

Les villes où le jeûne est le plus court

Paris (France) : 11h33

: 11h33 Reykjavik (Islande) : 11h42

: 11h42 Nuuk (Groenland) : 11h42

Les villes où le jeûne est le plus long