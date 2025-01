Ramadan 2025 : voici les 10 feuilletons algériens les plus attendus !

Le mois de Ramadan approche, et avec lui, la tradition incontournable des feuilletons télévisés qui rassemblent les familles. En 2025, les chaînes algériennes dévoilent un programme varié, mêlant drames familiaux, thrillers et comédies sociales. Avec des têtes d’affiche confirmées et de nouveaux talents, cette saison promet de captiver les téléspectateurs.

Cette année, les producteurs et les réalisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Depuis septembre 2024, les tournages battent leur plein. Les stars montent au créneau et les nouveaux talents font leurs preuves.

Alors, que nous réserve cette saison ? Quelles séries vont marquer les esprits ? Qui seront les stars de l’année ? Voici un aperçu du programme audiovisuel attendu durant le mois de Ramadan 2025 sur la télévision algérienne.

El Firak : le drame familial star de la télévision publique

Dans la catégorie drama, « El Firak » réunit des talents incontournables comme Khaled Ben Issa, Haïfa Rahim, Adila Ben Dimerad et Manel Gherbi. Tourné à Tipaza, le feuilleton explore les tensions d’un couple de la classe moyenne. Elle veut émigrer pour offrir un avenir meilleur à leur fille. Lui refuse, coincé par son père atteint d’Alzheimer. Une histoire poignante, portée par des performances solides.

Le récit de « El Firak » aborde des thèmes profonds comme l’amour et le sacrifice. « C’est une histoire qui touche à des réalités profondes de notre société« , confie un membre de l’équipe.

Ech Chifra : une série qui mêle suspense et mafia sur « One TV »

Mustapha Laribi et Samia Mziân, deux figures emblématiques du cinéma algérien, mènent la danse dans « Ech Chifra ». Scénarisé par Sara Bertima et réalisé par Amina Nassima Hanachi, ce thriller plonge le téléspectateur dans un univers sombre et haletant.

🟢 À LIRE AUSSI : 6 mois d’internet ultrarapide à prix réduit : la nouvelle offre d’Algérie Télécom

Le récit suit une jeune femme qui découvre un code numérique d’une valeur inestimable. La mafia la traque sans relâche. Un ancien policier, lui-même victime de cette organisation, vient à son secours. Entre courses-poursuites, trahisons et révélations, la série promet des rebondissements à couper le souffle. Un véritable hommage au genre policier, porté par des acteurs au sommet de leur art.

Timoucha 3 : le retour tant attendu de la comédie culte sur « Samira TV »

« Timoucha » revient pour une troisième saison ! Après deux ans d’absence, la série comique préférée des Algériens débarque avec un casting étoffé. Omar Thayri, Abd Errahman Rabiai et Zahra Harkat rejoignent l’aventure, aux côtés des habitués comme Kamal Abdatt, dont le retour est très attendu.

Scénarisée par Sara Bertima et réalisée par Yahia Mouzaham, la série promet de réunir toute la famille devant l’écran. Des invités spéciaux, comme Mohamed Meysoum et Linda Salem, viendront ajouter leur touche d’humour. Diffusée sur « Samira TV », « Timoucha 3 » s’annonce comme l’un des grands moments de ce Ramadan qui réunit les stars de l’industrie cinématographique algérienne. À savoir Amina Lechter et Khaled Benaissa.

El Moussem : un huis clos immersif au programme sur « Samira TV »

Hassan Kachach, Mustapha Laribi et Imen Nawel se retrouvent dans « El Moussem ». Un feuilleton qui explore les limites de la confiance et de la trahison. Une famille et ses amis organisent un mariage dans une région isolée. Mais la fête tourne au cauchemar. Des meurtres mystérieux les menacent un à un.

Le réalisateur joue habilement avec les codes du huis clos, créant une atmosphère de suspense. Une série qui promet de tenir les téléspectateurs en haleine jusqu’au dénouement final.

🟢 À LIRE AUSSI : Le couple algéro-italien, Ester et Belkacem, arrêtés et accusés d’espionnage au Liban

Benat El Mahroussa : mystère et suspense attendus sur « Echorouk TV » ce Ramadan

Abd El Kader Geriou, Souhila Maallem, Mouna Bouelam et Lydia Chebbout portent « Benat El Mahroussa », une autre série attendue ce Ramadan 2025. Trois étudiantes font face à une série de crimes dans leur quartier. Leur quête de vérité les plonge dans un labyrinthe de secrets.

Scénarisé et réalisé par Oussama Kabi, ce feuilleton explore des thèmes actuels, comme la pression sociale, les inégalités et la quête d’identité. En bref, c’est une œuvre qui marquera sans doute les esprits.

Ahwal Ennas 3 : le retour de la comédie sociale tant appréciée sur « Echorouk TV »

Aziz Boukerouni, Sara Lalam et Haïfa Rahim reviennent pour une troisième saison de « Ahwal Ennas ». Cette comédie sociale, produite par Reda Setti, aborde les défis quotidiens des Algériens avec humour et sensibilité.

Les situations cocasses et les dialogues savoureux font de cette série un incontournable du Ramadan. Les acteurs, d’une complicité évidente, donnent vie à des personnages hauts en couleur. Une série qui continue de séduire son public, année après année.

El Taabea : une série qui explore les conflits familiaux sur « Ennahar TV »

Avec Oumri Kaouane, Lydia Lahrini et Dersaf Aya Khrefi, le feuilton « El Taabea » explore les tensions familiales et les défis générationnels. Ce projet est le fruit de la collaboration entre la scénariste Manel Massoudi et le réalisateur Anouar El Fekih. Une série qui mise sur des dialogues percutants et des performances émouvantes. Et qui promet une véritable immersion tout au long du mois du Ramadan 2025.

El Ard : un nouveau feuilleton algérien signé Nadjib Oulebsir pour le Ramadan 2025

La série « El Ard » s’annonce comme l’un des projets les plus ambitieux de l’année 2025. Réalisée par Nadjib Oulebsir, produite par Amer Behloul et scénarisée par Rabah Slimani, cette nouvelle création réunit des figures emblématiques du cinéma et de la télévision algériens. Dont, à l’affiche, Hassan Kechach, Mustapha Laaribi et Imen Nouel. Avec un tel casting, la série promet de captiver les téléspectateurs par son intrigue et ses performances d’acteurs.

Eli Fat Mat : comédie et drame au rendez-vous ce Ramadan 2025 sur « One TV »

ousous, Sara Lalam et Mustapha Laribi se partagent l’affiche dans « Eli Fat Mat », une série qui mêle humour et émotion. Réalisée par Amine Sidi Boumedine, cette comédie dramatique suit une femme d’affaires d’un quartier populaire, confrontée à des défis personnels et professionnels. C’est une série qui promet de toucher un large public.

Mounâarjat El Hayat : une première en dialecte chaoui

Loubna Noui, Kamal Zerara et Souad Khalfi font leurs preuves dans « Menâarjât El Hayat ». Une série entièrement en dialecte chaoui, écrite par Massoud Hadjira et réalisée par Mehdi Abdelhak. Cette prodiction promet une plongée dans une culture riche et méconnue.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Boualem Sansal : le Parlement européen s’obstine et vote une résolution contre l’Algérie

En somme, le catalogue de séries prévues pour ce Ramadan 2025 s’annonce haut en couleurs. Entre drames sociaux, thrillers haletants et comédies légères, le paysage audiovisuel algérien promet d’être riche en émotions. Il y en aura pour tous les gouts !