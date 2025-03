Ramadan 2025 : voici les nouveaux horaires de la CNR dans les 58 wilayas

En Algérie, les journées s’articulent au rythme du jeune et des prières durant le mois de Ramadan. Les horaires de travail et les activités quotidiennes sont ainsi ajustés pour s’adapter aux impératifs de cette période de l’année. Les administrations publiques, comme la Caisse Nationale des Retraites (CNR), ne font pas exception. Elles ajustent leurs plannings pour continuer à servir efficacement les retraités et leurs ayants droit.

Entre spiritualité et nécessités du quotidien, l’Algérie entière s’adapte, notamment les agences locales. Horaires aménagés, flexibilité accrue et encouragement à l’utilisation des services en ligne font partie des mesures mises en place pendant le Ramadan.

Voici les horaires d’ouverture des agences de la CNR durant le Ramadan 2025

Afin de garantir un service optimal tout en tenant compte des exigences du jeûne, la CNR a communiqué, à travers sa page Facebook, les nouveaux horaires appliqués durant tout le mois de Ramadan.

Pour la majorité des wilayas du pays , les agences de la CNR seront ouvertes de 08h30 à 15h30 tout au long du mois de Ramadan ;

, les agences de la CNR seront ouvertes tout au long du mois de Ramadan Pour les wilayas du Sud, qui bénéficient traditionnellement d’horaires adaptés aux conditions climatiques et aux réalités locales, les agences accueilleront le public de 08h00 à 15h00 ;

Cette distinction concerne les wilayas suivantes : Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, Touggourt, In Guezzam, Djanet, El M’Ghair et El Meniaa.

La CNR s’adapte pour mieux servir ses usagers durant le Ramadan

Ces horaires spécifiques permettent aux citoyens, notamment les retraités et leurs ayants droit, d’accéder aux services administratifs dans des conditions plus confortables. Ils s’inscrivent dans le cadre des aménagements habituels observés dans plusieurs institutions durant le mois de Ramadan. Visant à concilier obligations professionnelles et pratiques religieuses.

En parallèle, la CNR encourage les usagers à utiliser son application mobile, RetraiteDZ, durant ce mois de Ramadan (mais également tout au long de l’année). Ce portail permet d’effectuer diverses démarches à distance, notamment le renouvellement des documents et le suivi des dossiers, évitant ainsi les déplacements dans les agences physiques.

Enfin, pour suivre les actualités liées aux retraites en Algérie et recevoir toutes les mises à jour officielles. La CNR invite les citoyens à s’abonner à sa chaîne YouTube et à activer les notifications.