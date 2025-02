Ramadan 2025 : voici le prix officiel du lait en sachet

L’approche du mois de Ramadan suscite souvent des inquiétudes quant à la disponibilité et aux prix des produits de base. Cette année, le secteur laitier se veut rassurant.

Le directeur général de la production agricole au ministère de l’Agriculture, Messaoud Ben Dridi, affirme que l’offre en lait sera suffisante pour couvrir la demande. Avec un maintien du prix réglementé du lait en sachet à 25 dinars.

Les autorités ont pris des mesures préventives pour garantir un approvisionnement continu du marché en lait. Ainsi, 21 000 tonnes de poudre de lait ont été injectées dans les laiteries. Assurant une production suffisante pour répondre aux besoins des consommateurs.

Ramadan 2025 : l’Algérie assure un approvisionnement stable en lait à prix réglementé (25 DA)

Cette stratégie vise à éviter les tensions sur le marché, récurrentes durant cette période de forte consommation. « L’offre sera supérieure à la demande« , a assuré Ben Dridi, insistant sur la stabilité des prix du lait subventionné. Les consommateurs pourront donc se procurer le lait en sachet au tarif habituel de 25 dinars, sans crainte de hausse due à la spéculation.

Par ailleurs, l’Algérie poursuit ses efforts d’autosuffisance en renforçant ses capacités de production laitière. Dans cette optique, une nouvelle unité de production a récemment été inaugurée dans la zone industrielle de Rouïba. D’une capacité de 1,4 million de litres par jour, cette infrastructure est désormais la plus grande laiterie du pays. Elle produira quotidiennement 1 million de litres de lait pasteurisé subventionné et 400 000 litres de lait UHT.

1,4 million de litres par jour : la laiterie de Rouïba renforce la production nationale de lait

Porté par le groupe public Giplait, ce projet vise à réduire la dépendance aux importations et à assurer une offre régulière sur le marché national. « Nous voulons garantir aux Algériens un accès ininterrompu au lait à des prix accessibles« , a déclaré le ministre de l’Agriculture lors du lancement des phases d’essai de l’usine.

Ainsi, depuis début 2024, 68 millions de litres de lait frais subventionné ont été mis sur le marché, et cette initiative devrait être étendue à toutes les laiteries publiques et privées. L’objectif est d’augmenter la production nationale et de stabiliser durablement les prix pour les consommateurs.

Alors que le Ramadan approche, les mesures mises en place semblent en mesure de garantir un approvisionnement suffisant et stable en lait. Évitant ainsi les pénuries et les hausses de prix souvent observées durant cette période de l’année.