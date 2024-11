Ramadan 2025 : une nouvelle série avec Nabil Asli arrive sur vos petits écrans

La série El-Batha a connu un immense succès avec ses deux premières saisons, diffusées pendant le mois de Ramadan. Ce sitcom, qui a captivé les téléspectateurs grâce à ses personnages attachants, notamment ceux incarnés par Nabil Asli et Nassim Haddouche, s’est imposé comme un véritable phénomène. La dynamique entre les deux protagonistes, Laz et Bounar, issus de deux gangs rivaux dans un quartier populaire, a conquis un large public.

Malgré les attentes des fans, la série tire sa révérence, laissant place à de nouveaux projets. Mais plutôt que de simplement clore une page, El-Batha ouvre la voie à une nouvelle aventure excitante.

Cette année, Nabil Asli et Nassim Haddouche reviennent avec un nouveau projet qui suscite déjà l’enthousiasme des téléspectateurs. Cette fois, les deux acteurs vedettes se retrouvent dans une série inédite qui sera diffusée sur la chaîne Echourouk TV. Ce projet promet de renouveler l’alchimie qui a fait le succès de El-Batha, tout en offrant un cadre narratif différent.

Aux côtés des deux stars, Zeyneb Niven, Zamiti Nivine, Hakima Zloum, Mohamed Ben Daoud et Yamna viennent compléter le casting, et la série promet de livrer des moments tout aussi comiques qu’émouvants.

Les fans des deux acteurs attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle dynamique, d’autant plus que la série sera écrite par Nabil Asli et Nassim Haddouche eux-mêmes, malgré la distance, Nabil Asli étant basé au Canada. Leur collaboration à distance a été facilitée par les outils modernes, prouvant que la technologie permet aujourd’hui de surmonter les frontières géographiques pour créer de grands projets.

Alors que El-Batha laisse une trace indélébile dans les mémoires des téléspectateurs, la nouvelle série s’annonce déjà comme un incontournable de l’année. Les fans, toujours en quête de nouvelles aventures, peuvent désormais se réjouir de cette nouveauté prometteuse.

El-Batha devenue un incontournable des soirées ramadanesques

El-Batha a su captiver les téléspectateurs avec ses deux premières saisons, diffusées pendant le mois de Ramadan. La série, qui a rapidement rencontré un immense succès, met en scène les personnages de Laz et Bounar, incarnés respectivement par Nabil Asli et Nassim Haddouche.

Ces deux protagonistes issus de quartiers rivaux se retrouvent mêlés à une série de situations comiques et dramatiques, qui ont fait le bonheur des téléspectateurs.

La série a non seulement brillé à la télévision, mais a également atteint des millions de vues sur YouTube, consolidant ainsi son statut de phénomène populaire. Les performances des acteurs, notamment celle de Nabil Asli, ont été saluées par le public et la critique pour leur capacité à apporter une touche d’humour tout en abordant des thèmes sérieux, comme les conflits de quartiers, les problèmes sociaux et l’importance de la solidarité.