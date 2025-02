Ramadan 2025 : une nouvelle allocation de solidarité pour le mois sacre en Algérie

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a signé un décret exécutif instituant une allocation de solidarité spéciale pour le mois de Ramadan. Publié au Journal Officiel sous le numéro 25-86, ce décret définit les conditions et modalités de cette aide destinée aux familles démunies.

Selon le texte officiel, le chef de famille en situation de précarité, ou son représentant légal, inscrit auprès de la commune de résidence, pourra bénéficier d’une allocation exceptionnelle d’un montant de 10 000 dinars. Cette somme, entièrement exonérée de taxes et de frais postaux, sera prise en charge par la municipalité lors du versement et du retrait.

Conditions d’éligibilité à l’allocation

L’octroi de cette aide est soumis à des critères bien définis afin de s’assurer qu’elle profite aux familles les plus vulnérables. Pour être éligible, le demandeur doit :

• Être de nationalité algérienne ;

• Ne disposer d’aucun revenu, aussi bien pour lui que pour son conjoint ;

• Avoir un revenu mensuel net total ne dépassant pas le salaire minimum garanti ;

• Justifier, à travers des enquêtes sociales et de terrain, d’une situation précaire.

Cette aide est versée une seule fois durant le mois de Ramadan.

Démarches et procédures pour bénéficier de l’aide

Les demandeurs doivent déposer leur dossier auprès du bureau chargé de l’action sociale de leur commune de résidence. Ce dossier comprend :

• Un formulaire de renseignements personnels ;

• Une copie conforme de la carte d’identité nationale ;

• Un relevé d’identité postale (RIP) barré pour ceux disposant d’un compte courant postal ;

• Une fiche numérique des bénéficiaires de l’aide.

Afin de faciliter et sécuriser la gestion de cette aide, un système informatique spécifique sera mis en place par le ministère de l’Intérieur. Cet outil, accessible aux communes et aux wilayas, permettra de centraliser et vérifier les informations des bénéficiaires.

L’objectif de cette base de données est d’éviter les fraudes et de garantir que seuls les ménages répondant aux critères fixés puissent en bénéficier. Pour cela, les informations des demandeurs seront croisées avec les bases de données de plusieurs institutions, dont celles des ministères de l’Intérieur, de la Solidarité, du Commerce et du Travail.

Affichage des listes et recours possible

Une fois les dossiers étudiés, la commune affichera une liste provisoire des bénéficiaires dans des lieux publics dédiés. Cette annonce permettra aux demandeurs de vérifier leur statut et de formuler, si nécessaire, une réclamation.

Les candidats refusés disposent d’un délai de cinq jours pour introduire un recours auprès de la commission communale.

Les bénéficiaires validés recevront leur allocation directement sur leur compte postal courant. Pour ceux ne possédant pas de compte, la somme leur sera versée via un mandat postal.

Cette nouvelle allocation de solidarité vise à alléger le fardeau financier des familles les plus démunies durant le mois sacré. En garantissant une distribution équitable et transparente grâce à la digitalisation du processus, le gouvernement espère renforcer la cohésion sociale et offrir une aide précieuse aux ménages en difficulté.