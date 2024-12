Ramadan 2025 sans pénurie de lait : la solution innovante de Giplait

Giplait, leader dans la production de lait pasteurisé en Algérie, fait un pas de géant qui s’inscrit dans l’initiative du gouvernement, qui consiste à moderniser les secteurs publics. Hier, samedi 21 décembre 2024, à Batna, la PDG de Giplait, Samah Lahlouh, a dévoilé un projet ambitieux. Une plateforme numérique sera lancée au premier trimestre 2025, permettant de superviser l’ensemble de la production et de la distribution de lait à travers le pays.

Giplait, à travers sa plateforme numérique, met un point d’honneur à anticiper les besoins de ce produit de première nécessite lors du mois du Ramadan, afin de répondre à la demande accrue de lait lors de cette période de l’année. Ainsi, cette initiative promet de redéfinir la manière dont le lait arrive sur les tables des citoyens algériens.

Plateforme numérique : Giplait connecte ses 15 unités pour atteindre 5,2 millions de litres/jour en 2025

En effet, cette plateforme numérique permettra de suivre en temps réel l’état des stocks, la production et la distribution du lait, avec la mise en place d’un système reliant les 15 unités de production de Giplait réparties sur tout le territoire algérien.

Cette coordination entre les différentes laiteries garantira une gestion optimisée pour répondre à la demande des consommateurs durant toute l’année, notamment pendant le mois du Ramadan 2025. Ainsi, cette démarche intervient dans un contexte où la réduction des importations de lait en poudre est devenue un enjeu national. Voici donc les principaux objectifs de Giplait, en mettant en place une plateforme numérique spécialisée :

Un suivi de la production : chaque laiterie du groupe Giplait pourra suivre et contrôler la quantité de lait produite, ce qui permettra d’ajuster rapidement la production en fonction de la demande ;

Réactivité face à la demande accrue : la plateforme se veut également un outil clé pour mieux répondre aux pics de consommation, comme ceux observés pendant les mois de Ramadan ;

Par ailleurs, Giplait, avec une couverture de plus de 50 % des besoins du marché en lait pasteurisé, soit 4,2 millions de litres de lait par jour, prévoit d’élargir son réseau de production et de points de vente. La PDG du groupe a fait savoir qu‘une nouvelle laiterie, située à Rouiba, près d’Alger, sera opérationnelle avant le Ramadan 2025. Celle-ci produira plus d’un million de litres de lait quotidiennement. Un ajout qui portera la capacité totale du groupe Giplait à 5,2 millions de litres par jour. Un chiffre qui permettra de réduire la dépendance à l’importation de lait en poudre.