Ramadan 2025 : Qatar Airways offre 20% de réduction sur les billets de voyage vers l’Algérie

À quelques jours du mois de Ramadan, les compagnies aériennes rivalisent pour proposer les meilleures offres et faciliter les déplacements en cette période sainte. C’est le cas de Qatar Airways qui vient de lancer une nouvelle offre séduisante.

En cette période, les ressortissants algériens établis dans les quatre coins du monde préparent leurs bagages pour passer le mois saint auprès de leurs familles en Algérie. Par conséquent, la demande sur les billets de voyage augmente et les compagnies aériennes profitent de cette occasion pour dévoiler leurs plus belles offres.

Qatar Airways lance une nouvelle promotion pour célébrer le Ramadan

Pour célébrer le mois sacré, la compagnie aérienne qatarie vient de lancer une offre séduisante pour l’ensemble de ses vols internationaux. La compagnie permet à ses clients algériens de voyager au départ d’Algérie vers plusieurs destinations dans le monde avec escale à Doha.

Les passagers qui ont prévu de se déplacer durant le Ramadan pourront bien profiter de cette offre pour réaliser des économies importantes allant jusqu’à 20 % sur les prix des billets. En effet, Qatar Airways invite ses clients à réserver leurs billets dès à présent et profiter de sa nouvelle offre tarifaire.

« Célébrez le mois saint avec nos offres spéciales. Faites de ce Ramadan une opportunité pour des voyages riches en sens. Qu’il s’agisse de renouer avec vos proches ou d’explorer de nouvelles destinations, nos offres exclusives vous permettent d’économiser jusqu’à 20%« , lit-on dans le communiqué de la compagnie.

Des destinations variées au départ d’Alger

Cette offre est disponible pour la réservation jusqu’au 20 février 2025, et s’étale sur une période de voyage prévue jusqu’au 31 août 2025. La nouvelle promotion de Qatar Airways s’applique uniquement aux achats instantanés et aux billets de voyage en aller-retour.

Les tarifs affichés sur le système de réservation comprennent toutes les réductions applicables, frais, taxes et redevances aéroportuaires. Toutes les options tarifaires disponibles et les règles applicables seront affichées au moment de la réservation.

Parmi les destinations concernées par cette offre :

Alger – Doha : à partir de 96 779 dinars algériens ;

Au départ d’Alger vers Dubaï : à partir de 72802 dinars ;

Vers Abu Dhabi : au prix de 72 802 pour un aller-retour ;

Vers Zanzibar : à partir de 99 970 dinars ;

Depuis la capitale Alger vers Ryad : au prix de 93 351 dinars.

La durée de séjour minimum et maximum ainsi que les règles d’achat anticipé s’appliquent en fonction de la classe de réservation et du point de départ. Par ailleurs, des réductions standards par enfant/ bébé s’appliquent. En revanche, les billets sont non endossables et non transférables.

Toute modification ou annulation moins de 3 heures avant l’heure de départ indiquée sera comme no-show.

