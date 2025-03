Ramadan 2025 : Plus de 200 points de vente directe pour les produits de la pêche

Dans le cadre des préparatifs pour le mois sacré du Ramadan, le ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques a mis en place un dispositif spécial visant à faciliter l’accès des citoyens aux produits de la mer à des prix compétitifs. Plus de 200 points de vente directe seront ainsi déployés à travers le territoire national afin d’assurer un approvisionnement régulier en poissons et autres produits issus de l’aquaculture.

L’initiative s’inscrit dans une stratégie visant à réguler les prix et à garantir la disponibilité des produits de la mer sur le marché. Selon Abdelrahman Hentour, directeur du contrôle des activités de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la régulation du marché au sein du ministère, cette opération permettra de proposer aux consommateurs des produits de qualité directement du producteur au consommateur, sans intermédiaires.

Ces espaces de vente comprennent plus de 150 points directement affiliés à la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (CAPA), ainsi qu’une cinquantaine de points gérés par l’Office national des aliments du bétail (ONAB). Grâce à ces structures, les citoyens pourront acheter des poissons frais à des prix étudiés, loin des spéculations souvent observées sur le marché traditionnel.

Des prix attractifs pour les produits phares de la mer

L’opération cible en particulier certaines espèces de poissons très prisées par les consommateurs durant le mois du jeûne. Parmi celles-ci, le daurade royale, dont les prix oscilleront autour de 1250 dinars algériens le kilogramme, et le tilapia rouge, proposé à un tarif n’excédant pas 600 dinars algériens le kilogramme. En plus des poissons frais, les consommateurs pourront également se procurer des produits transformés tels que des conserves de thon et de sardines à des prix fixés par les producteurs.

Cette année, l’ONAB a rejoint l’opération en ouvrant ses propres points de vente directe pour les produits de la pêche et de l’aquaculture. Ces espaces de distribution, déjà en activité depuis deux mois, sont répartis sur plusieurs wilayas à travers l’Algérie. L’objectif est d’assurer un approvisionnement fluide tout en limitant l’influence des circuits de distribution privés qui ont tendance à gonfler les prix.

Par ailleurs, la Société algérienne des viandes rouges (Alviar) devrait également participer à l’opération en proposant certains de ses points de vente pour la commercialisation des produits de la mer. Un service novateur sera également mis en place à Alger : une camionnette mobile parcourra différentes communes de la capitale afin de rendre ces produits plus accessibles aux citoyens.

Un projet qui s’inscrit dans une vision à long terme

Si ce dispositif a été mis en place à l’approche du Ramadan, le ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques entend pérenniser ces mesures tout au long de l’année. L’objectif est d’ancrer un circuit de distribution transparent et efficace permettant aux citoyens d’accéder à des produits de la mer frais à des prix abordables.

Le directeur Abdelrahman Hentour a également souligné que cette initiative a reçu un accueil favorable de la part des consommateurs, qui apprécient la qualité des produits ainsi que la stabilité des prix. Il a précisé que d’autres mesures seront étudiées afin d’améliorer encore l’accès aux produits halieutiques et de développer la filière de l’aquaculture en Algérie.

Ainsi, grâce à ce projet, le gouvernement algérien souhaite garantir un approvisionnement durable en poissons pour la population, tout en soutenant les professionnels de la pêche et de l’aquaculture. Une avancée qui devrait non seulement impacter positivement le marché national, mais aussi favoriser une consommation plus saine et accessible pour tous les citoyens.