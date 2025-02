Ramadan 2025 : l’observation du croissant lunaire se fera officiellement à cette date

La Commission nationale des croissants lunaires et des horaires religieux du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, ce jeudi, que l’observation du croissant lunaire marquant le début du mois sacré de Ramadan pour l’année 1446 de l’Hégire (2025) aura lieu demain, vendredi. Cet événement religieux majeur mobilise chaque année des experts et des religieux à travers tout le pays afin de confirmer l’apparition de la nouvelle lune.

Selon le communiqué officiel du ministère, l’observation se fera au niveau de plusieurs sites astronomiques désignés, où des spécialistes et des représentants religieux seront chargés de scruter le ciel après le coucher du soleil. Conformément aux traditions islamiques, l’apparition du croissant lunaire déterminera le premier jour du jeûne, qui débutera soit samedi, soit dimanche, selon les résultats de l’observation.

Une conférence pour marquer l’événement

Dans le cadre de cette veillée d’observation, une conférence spéciale sera organisée après la prière du Maghreb à Dar El Imam « Sidi Abderrahmane Thaâlbi » à Alger. Cette rencontre réunira des experts en astronomie, des théologiens et des personnalités religieuses afin de discuter des implications scientifiques et spirituelles de l’observation lunaire.

L’événement, qui sera retransmis en direct par plusieurs médias nationaux, vise à sensibiliser le public à l’importance de cette tradition et à expliquer les critères religieux et scientifiques qui président à la détermination du début du mois de Ramadan. Il offrira également l’occasion d’évoquer les pratiques et les valeurs du jeûne, pilier fondamental de l’islam.

Un moment d’unité et de spiritualité

L’observation du croissant lunaire est un moment très attendu par les fidèles, marquant le début d’un mois de recueillement, de prière et de solidarité. Chaque année, les musulmans du monde entier attendent avec impatience l’annonce officielle du premier jour de Ramadan, période dédiée à la purification de l’âme, à la générosité et au rapprochement spirituel.

Le ministère des Affaires religieuses rappelle que l’annonce du début du jeûne sera faite après vérification des observations et en conformité avec les règles religieuses en vigueur. Les fidèles sont invités à suivre les informations diffusées par les canaux officiels pour connaître la date exacte du début du Ramadan.

En attendant la confirmation officielle, les préparatifs vont bon train dans les foyers et les mosquées, où l’on se prépare à accueillir ce mois béni dans la ferveur et la piété.