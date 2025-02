Ramadan 2025 : LG Electronics Algérie renforce son engagement solidaire

À l’approche du mois sacré de Ramadan, LG Electronics Algérie réaffirme son engagement en faveur de la solidarité en s’associant à l’Association SIDRA, une organisation algérienne dédiée à l’aide aux familles en difficulté. Cette année, l’entreprise déploie une initiative majeure en distribuant 200 box alimentaires aux foyers les plus vulnérables, leur apportant ainsi un soutien essentiel durant cette période de partage et de générosité.

Le lancement de cette action solidaire s’est déroulé au stade REVOIL de Ruisseau, en présence des représentants de LG Algérie, des bénévoles mobilisés ainsi que des médias, venus témoigner de l’importance de cette initiative. Cette collaboration s’inscrit dans une démarche continue de l’entreprise, qui place la responsabilité sociale au cœur de ses engagements en Algérie.

Depuis plusieurs années, LG Electronics Algérie mène des actions caritatives visant à améliorer les conditions de vie des populations défavorisées. En complément des dons alimentaires, l’entreprise s’implique dans diverses initiatives sociales, en partenariat avec des associations locales, renforçant ainsi son impact positif au sein de la communauté.

LG Electronics Algérie : un engagement qui va au-delà du soutien matériel

Cette distribution de 200 box alimentaires ne se limite pas à une aide ponctuelle : elle reflète la volonté de LG Electronics Algérie de renforcer les liens de solidarité et d’apporter une aide concrète et adaptée aux besoins des familles en difficulté. Chaque box contient une sélection de produits de première nécessité, soigneusement choisis pour répondre aux exigences du Ramadan et permettre aux bénéficiaires de vivre ce mois dans de meilleures conditions.

À travers cette initiative, LG Electronics Algérie réaffirme son engagement dans la lutte contre la précarité alimentaire et la promotion des valeurs de partage et d’entraide. En partenariat avec l’Association SIDRA, l’entreprise continue de jouer un rôle actif dans la société algérienne, en mettant en place des actions solidaires à fort impact qui illustrent ses valeurs humanitaires et son attachement au bien-être des populations vulnérables.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics est un innovateur mondial dans le domaine de la technologie et de l’électronique grand public, avec une présence dans presque tous les pays et une équipe internationale de plus de 74 000 collaborateurs. L’entreprise repose sur quatre divisions principales : Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution et Eco Solution, qui ont généré un chiffre d’affaires mondial de plus de 82 000 milliards de KRW en 2023.

Leader dans la fabrication de produits grand public et professionnels, LG propose une large gamme d’équipements, allant des téléviseurs, électroménagers et solutions de climatisation aux moniteurs, composants automobiles et solutions connectées. Ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et intelligentes LG ThinQ sont reconnues à l’échelle internationale. Pour découvrir les dernières actualités de l’entreprise, visitez le site : www.LGnewsroom.com.