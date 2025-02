Ramadan 2025 : l’ETUSA déploie un dispositif spécial pour les noctambules d’Alger

Les rues d’Alger ne dorment jamais vraiment pendant le mois de Ramadan. Une fois l’appel à la prière du Maghreb retenti, la ville s’anime. Entre les veillées familiales et la prière de Tarawih, les transports sont essentiels pour assurer la fluidité des déplacements. Consciente de cet enjeu, l’ETUSA (Établissement de transport urbain et suburbain d’Alger) a préparé un plan spécial pour accompagner les noctambules pendant ce mois de Ramadan 2025.

Le programme spécial Ramadan de l’ETUSA, déjà ficelé et en attente d’approbation par le ministère des Transports. Prévoit la mise en place de lignes nocturnes reliant Djamaâ El-Djazaïr à plusieurs quartiers, dont Kouba et le pôle urbain de Hammadi (Boumerdès).

Mais ce n’est pas tout. Une coordination entre les différents opérateurs de transport – l’Entreprise Métro d’Alger (EMA) et la SETRAM (Société d’exploitation des tramways) – est prévue pour harmoniser les horaires des dessertes nocturnes. Une première qui promet de changer la donne en matière de mobilité nocturne dans la capitale.

Programme Ramadan 2025 ETUSA : des bus plus propres, plus ponctuels et… géolocalisés

Si le renforcement des lignes est un premier pas, l’ETUSA veut aller plus loin en misant sur la qualité de service. « L’ETUSA focalise, dans son plan d’action, sur l’amélioration de la qualité de service. En veillant au respect des horaires des dessertes et à la propreté des bus. », a affirmé Mourad Tazdait, son directeur général, devant la Commission des transports et des télécommunications de l’APN.

Pour répondre à cette exigence, un poste de commandement dédié à la géolocalisation des bus via GPS sera mis en place. L’idée est donc de suivre en temps réel le trajet des véhicules. Identifier les zones de congestion et adapter les itinéraires en conséquence. Une modernisation bienvenue dans une capitale où les embouteillages sont souvent synonymes de casse-tête pour les usagers des transports publics.

Transport à Alger : l’ETUSA anticipe la demande et prépare l’avenir

Avec l’essor des nouveaux pôles urbains, notamment ceux de la périphérie d’Alger, la pression sur le réseau de transport ne cesse d’augmenter. Pour cela, l’ETUSA ne se contente pas d’un simple plan temporaire. « L’entreprise s’attèle à trouver des solutions à même de répondre à la demande croissante sur le transport urbain et suburbain, notamment dans les nouveaux pôles urbains », a ajouté son directeur.

Si le programme Ramadan est une réponse immédiate aux besoins de mobilité nocturne. L’ETUSA envisage également de renforcer progressivement son parc de bus pour assurer une couverture optimale à long terme. En attendant, des ajustements d’horaires et une meilleure organisation sont prévus pour pallier les manques.

En somme, avec ce programme spécial, l’ETUSA ambitionne d’offrir aux Algérois un Ramadan plus serein sur le plan des déplacements.

