Ramadan 2025 : les nouveaux horaires du Tramway et du métro en Algérie

Le mois de Ramadan est une période particulière où le quotidien des Algériens s’adapte aux exigences du jeûne et aux moments de prière. Les rues s’animent différemment, les commerces prolongent leurs horaires, et les services de transport ajustent leur fonctionnement afin de mieux répondre aux besoins des citoyens. Parmi ces adaptations, la SETRAM, société en charge de l’exploitation du tramway dans plusieurs villes du pays, a mis en place de nouveaux horaires spécialement conçus pour accompagner les usagers tout au long de ce mois sacré.

Dans les villes où le tramway est un moyen de transport incontournable, les autorités ont pris en compte les habitudes des voyageurs, qui diffèrent considérablement pendant le Ramadan. Les journées commencent souvent plus tard, les sorties en soirée sont plus fréquentes, et l’heure de la rupture du jeûne marque une pause quasi générale dans les déplacements. Pour s’adapter à cette réalité, les premières rames démarrent généralement aux alentours de 07h00 du matin, offrant ainsi aux travailleurs et étudiants la possibilité de se rendre à leur destination dans les meilleures conditions.

En soirée, le service se prolonge bien après minuit, permettant aux familles et aux groupes d’amis de profiter des veillées ramadanesques, des sorties en ville ou des prières du Tarawih. Cependant, un élément à ne pas négliger est la suspension temporaire du service à l’heure de l’Iftar, soit environ 30 minutes avant et après l’appel à la prière du Maghreb. Cette mesure, instaurée afin de permettre aux conducteurs et aux agents de la SETRAM de rompre le jeûne, reflète la volonté de concilier service public et respect des traditions religieuses.

Une organisation adaptée à chaque ville

Si le tramway joue un rôle essentiel dans plusieurs grandes villes algériennes, chaque réseau a ses propres spécificités. À Mostaganem, par exemple, les dernières rames circulent jusqu’à 01h30 du matin, offrant aux habitants une grande flexibilité pour leurs déplacements nocturnes. Constantine, de son côté, propose des trajets jusqu’à 01h00, avec un intervalle de passage variant entre 6 et 9 minutes, garantissant ainsi une fréquence suffisante malgré l’affluence accrue en soirée.

Dans la ville saharienne de Ouargla, où la chaleur influence grandement les habitudes des citoyens, le premier tram démarre dès 06h30 et circule jusqu’à 23h00. Ce choix permet d’éviter les heures les plus chaudes de la journée, tout en assurant un service fiable pour les déplacements essentiels avant et après le coucher du soleil.

Anticipation et organisation : les clés d’un transport efficace

Si ces ajustements permettent aux usagers de mieux organiser leur quotidien durant le Ramadan, ils nécessitent également une certaine anticipation. Les heures d’affluence sont souvent plus marquées, notamment en fin de journée lorsque de nombreuses personnes cherchent à rentrer chez elles avant l’Iftar. Il est donc recommandé aux voyageurs de planifier leurs déplacements avec soin et d’éviter, dans la mesure du possible, les horaires de forte affluence.

De plus, l’arrêt temporaire du service à l’heure de la rupture du jeûne impose une vigilance particulière. Ceux qui comptent sur le tramway pour rentrer chez eux juste avant l’Iftar devront soit prévoir un trajet plus tôt, soit patienter jusqu’à la reprise de la circulation après la pause du personnel.

Enfin, il est conseillé de rester informé sur d’éventuelles modifications de dernière minute en consultant les annonces officielles de la SETRAM. Ces ajustements, bien que pensés pour répondre au mieux aux besoins des citoyens, peuvent être révisés en fonction de l’évolution de la demande et des conditions locales.

L’adaptation des horaires du tramway pendant le Ramadan illustre parfaitement la manière dont les services publics en Algérie s’ajustent aux réalités culturelles et spirituelles du pays. Ce mois de jeûne, marqué par la solidarité, le partage et la spiritualité, impose une organisation différente du quotidien, à laquelle la SETRAM répond avec des mesures flexibles et adaptées.

Métro : quelles sont les horaires prévues ?

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, les horaires du métro seront adaptés pour mieux répondre aux besoins des usagers. L’exploitation se fera de 7h00 du matin jusqu’à 01h30 après minuit, permettant ainsi des déplacements facilités après la rupture du jeûne et les prières nocturnes.

Cette extension vise à accompagner les citoyens dans leurs activités quotidiennes tout en garantissant un service optimal. Une organisation renforcée est mise en place pour assurer fluidité et sécurité durant cette période particulière.