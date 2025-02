Ramadan 2025 : le poulet ne dépassera pas ce prix pendant le mois sacré

Le secteur avicole se prépare à une période favorable durant le mois sacré de Ramadan 2025. Fédération nationale des aviculteurs a confirmé que la tendance à la baisse des prix du poulet se poursuivra durant cette période, assurant ainsi aux consommateurs un accès facilité à la viande blanche, dont la demande est particulièrement forte pendant le Ramadan.

Selon les responsables de la Fédération, la diminution récente des prix de la viande blanche s’explique principalement par la grande disponibilité des produits chez les éleveurs. En effet, l’abondance de l’offre permet de répondre efficacement à la demande croissante des citoyens durant le mois sacré.

La perspective d’importer 15 000 tonnes de poulet congelé avant le début de Ramadan vient renforcer cette dynamique. Ainsi, le marché avicole anticipe une stabilisation des tarifs, avec un objectif affiché : que le prix du poulet ne dépasse pas 300 dinars algériens le kilogramme dans les commerces de détail.

Cette mesure vise à garantir un budget maîtrisé pour les ménages, particulièrement ceux à faibles et moyens revenus, et à éviter les hausses habituelles liées aux périodes de forte demande.

Des mesures pour assurer la disponibilité sur tout le territoire

Consciente de l’importance d’un approvisionnement continu et régulier, la FNAV a pris toutes les dispositions nécessaires pour que la viande blanche soit disponible dans toutes les wilayas. Pour cela, des points de vente spécifiques ont été ouverts dans l’ensemble du pays.

Ces points offrent aux consommateurs la possibilité d’acheter du poulet de chair en quantité et à des tarifs compétitifs. Cette initiative permet non seulement de répondre aux besoins immédiats des familles, mais aussi de renforcer l’économie locale en soutenant directement les éleveurs et les distributeurs de la région.

Les récentes fluctuations du marché ont montré une baisse significative des prix, oscillant entre 300 et 340 dinars par kilogramme dans les semaines précédant Ramadan. Ce contexte a poussé de nombreux ménages à se précipiter dans les boucheries et supermarchés pour stocker des quantités de poulet, parfois en grande quantité, afin de parer à une éventuelle pénurie ou à une augmentation des tarifs pendant les périodes de forte demande.

En conclusion, grâce aux efforts conjoints des éleveurs et des autorités, le secteur avicole algérien offre des perspectives optimistes pour Ramadan 2025. Les consommateurs peuvent s’attendre à une disponibilité continue de viande blanche, à des prix stables et abordables, garantissant ainsi un Ramadan serein et bien approvisionné pour tous.

Ramadan 2025 : Lutter contre la spéculation pour garantir l’approvisionnement en produits de première nécessité

Face aux risques de spéculation et aux pénuries qui touchent régulièrement les produits subventionnés, les autorités algériennes ont déployé une stratégie efficace. L’approvisionnement du marché en quantités suffisantes, combiné à une lutte implacable contre la spéculation, a permis d’éviter les flambées de prix et de garantir l’accès aux produits de première nécessité. Ces mesures ont notamment consisté à surveiller étroitement les circuits de distribution et à intensifier les contrôles dans les zones sensibles.

Fin 2021, l’Algérie a adopté une nouvelle loi de lutte contre la spéculation, qui prévoit de très lourdes sanctions contre les spéculateurs, pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison voire la perpétuité dans certains cas. L’application rigoureuse de cette loi, associée à la vigilance des services de contrôle et de sécurité, a permis de réduire significativement les pénuries et les abus constatés lors des précédents mois de Ramadan. Ainsi, les autorités espèrent que cette approche continue d’assurer un approvisionnement stable pour les consommateurs.

L’intervention du ministre de la Justice et l’appel à la rigueur juridique

À quelques semaines du début de Ramadan, le ministre de la Justice, Lotfi Boudjemaa, a pris position pour dénoncer fermement les pratiques de spéculation qui nuisent aux droits des citoyens. Intervenant le jeudi 6 février lors de la cérémonie d’installation du nouveau procureur général près de la Cour d’Alger, Mohamed El Kamel Ben Boudiaf, le ministre a exhorté les magistrats à appliquer la loi avec détermination et fermeté.

Il a rappelé que la protection des droits du citoyen à la sécurité, à la santé et à l’alimentation est primordiale. « Vous devez agir avec la détermination et la fermeté nécessaires pour réprimer quiconque tente de toucher à ces droits, » a-t-il déclaré. En intensifiant la coopération entre les différents services de sécurité et en appliquant strictement la législation contre la spéculation, le ministre espère prévenir toute nouvelle crise d’approvisionnement et assurer un marché stable durant le mois de Ramadan.